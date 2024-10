"Scarlet Blue" : le long métrage de la réunionnaise Aurélia Mengin primé en Italie

Le dimanche 6 octobre 2024, s'est tenue la cérémonie de clôture de la 11ème édition du Torino Underground Cinefest en Italie. Lors de cette soirée, la réalisatrice réunionnaise Aurélia Mengin a remporté le prix de la mise en scène "Best director" pour son deuxième long métrage "Scarlet Blue".

Et "le prix de la mise en scène revient à... Aurélia Mengin pour le film Scarlet Blue (France – La Réunion)", a-t-il été déclaré lors de ce festival du cinéma.

Une récompensé méritée "pour la sensibilité avec laquelle elle a filmé ses personnages et leurs actions, parvenant à communiquer par des choix de cadrages audacieux et des mouvements de caméra dynamiques, l'angoisse nécessaire pour laisser le spectateur entrer dans le monde surréaliste et artificiel qu'Aurélia Mengin a construit. La recherche esthétique et l'expérimentation du langage enrichissent l'aspect visuel de Scarlet Blue, dont les couleurs vives nous capturent et nous entraînent dans une expérience hypnotique".

Aurélia Mengin qui a décidé de dédier "ce Prix de la Mise en Scène à mon papa, Vincent Mengin-Lecreulx, avec qui j'aurais tant aimé vivre ce moment".

"Ce prix, je le partage aussi avec mon casting, mon chef opérateur, mon steadicamer, et toute mon équipe de post-production, qui a travaillé à mes côtés pendant de longs mois. Ce prix est aussi pour toutes celles et ceux qui croient et soutiennent mon travail depuis de nombreuses années", a-t-elle tenu à ajouter.

- Une aventure "incroyable" -

Pour la réunionnaise Aurélia Mengin, "cette aventure cinématographique italienne a été incroyable. Scarlet Blue a été projeté le 26 septembre lors de la cérémonie d'ouverture du festival devant une salle comble, en présence du directeur de l'Alliance Française de Turin, Geoffrey Félix, ainsi que de plusieurs critiques de cinéma italiens. Après la projection, l'acteur italien Fabrizio Odetto a animé une discussion d'une heure sur le film avec le public".

Lors de son séjour en Italie, la réalisatrice a également réalisé plusieurs interviews pour la presse italienne, "qui a encensé la performance et l’univers du film".

Aurélia Mengin tient à "remercier le directeur général du festival, Mauro Russo, ainsi que son co-directeur Alessandro Amato, pour leur coup de cœur pour Scarlet Blue. Merci également à Geoffrey Félix, directeur de l'Alliance Française de Turin, d’avoir organisé notre voyage en Italie.

