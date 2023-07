"Sweet Dreams", du grand cinéma tourné à La Réunion

Le film hollandais "Sweet Dreams", entièrement tourné à La Réunion, fera sa première mondiale en compétition officielle à l'occasion du festival du film de Locarno en Suisse le 5 août 2023. Laurent Medea, à la tête de Tik Tak production, une société implanté depuis 15 ans à La Réunion, a pu participer à sa réalisation en tant que producteur exécutif.

Après Locarno en Suisse, "Sweet Dreams" sera présenté au Sarajevo film festival. Il aura également l'honneur d'être le film d'ouverture au Netherland film festival à Rotterdam avant de sortir en salle aux Pays-Bas le 28 septembre.

Laurent Medea, producteur exécutif de ce long-métrage, revient pour Imaz Press sur les débuts de cette folle aventure et dévoile les détails du tournage.

"J'ai été contacté par une productrice anglaise qui travaillait sur ce film qui devait initialement être tourné en Indonésie. À cause du covid, le tournage sur place n'était plus possible" révèle-t-il.

L'équipe du film cherche alors une autre alternative, un territoire aux décors similaires à ceux de l'Indonésie.

"À La Réunion, il y avait non seulement les mêmes décors mais aussi tous les figurants nécessaires, des équipements et équipes expérimentées avec toutes les compétences nécessaires" explique Laurent Medea.

De plus, s'il était filmé sur l'île, le long-métrage pouvait bénéficier des financements de La Région et du Centre national du cinéma.

"C'est le premier tournage de long métrage étranger à bénéficier d'une aide du Centre national du cinéma dans tout l'Outre-mer" note le producteur de Tik Tak production avant d'ajouter qu'avant ce film, "aucune autre production internationale n'était venue tourner à La Réunion et n'avait bénéficié du crédit d'impôt cinéma".

- Six semaines de tournage à La Réunion -

En juillet 2022, les équipes de production de "Sweet Dreams" atterrissent à La Réunion pour six semaines de tournage.

Après deux semaines à bagatelle dans les hauts de Sainte-Suzanne et deux semaines au Moca à Saint-Denis, direction la Saline-les-hauts puis le bassin vital à Saint-Paul.

"Des images au drone ont également été prises au-dessus de la forêt de Bélouve et à la rivière Langevin" précise Laurent Medea.

En tout, le tournage aura engendré 94 billets d'avions et près de 2.900 nuitées d'hôtel réservés, 56 véhicules loués, 300 figurants embauchés et 45 emplois locaux sollicités. Plus d'1,5 millions d'euros a été dépensé sur l'île. "Un impact économique non négligeable" selon le producteur.

- Oppression coloniale -

"Sweet Dreams", deuxième long métrage de la réalisatrice Ena Sendijarevic, raconte l'histoire d'un drame colonial qui peut faire écho à l'histoire réunionnaise.

En 1900, sur une île isolée, riche en flore et faune, au milieu d'une nouvelle crise du sucre, Jan, patriarche et propriétaire d'une plantation de sucre, meurt subitement, laissant deux femmes livrées à elles-mêmes : Agathe, son épouse, et Siti, la femme de ménage, mère de son fils illégitime. Une réunion de famille s'ensuit. Lorsque son jeune fils illégitime s'avère être le seul héritier, c'est chacun pour soi.

Le film se déroule dans une réalité exacerbée, ancrée en Indonésie et dans son passé colonial néerlandais spécifique, mais est en même temps représentatif des liens coloniaux et postcoloniaux entre l'Europe et des régions d'autres continents.

Le co-producteur du film n'est autre que Ruben Östlund, l'un des rares réalisateur à avoir déjà remporté deux palmes d'or. Il a également été le président du jury festival de Cannes cette année.

Si pour le moment, les équipes du film privilégient les festivals internationaux pour gagner en notoriété, "une version française devrait voir le jour" conclut Laurent Medea.

