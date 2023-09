Syndicat de l’importation et du commerce : près de 60.000 tonnes de déchets collectés en 2022

Les éco-organismes du territoire continuent sur leur lancée positive, avec un total de 58.631,4 tonnes de déchets collectés en 2022, soit une progression globale de 3%. C’est ce qui ressort du dernier bilan des filières REP (responsabilité élargie du producteur) , organisé chaque année depuis 2010 par le Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion (SICR), en collaboration avec l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous publions ci-après le communiqué des filières REP (Photo D.R.)

L’événement a réuni l’ensemble des acteurs concernés, le mardi 26 septembre 2023, à L’Orangerie, Sainte-Clotilde, pour faire un état des lieux des volumes de déchetscollectés dans l’île en 2022, mais aussi pour les informer des prochaines actions du syndicatprofessionnel patronal.

Étaient présents, les acteurs locaux oeuvrant dans la gestion et dans larevalorisation des déchets, les éco-organismes, les institutions, les représentantsd’entreprises, des chambres consulaires et des collectivités, des syndicats mixtes detraitement des déchets, des associations et autres entreprises/structures détentrices deproduits relevant de la REP.

Philippe-Alexandre Rebboah, président du SICR, a tout d’abord tenu à remercier toutes lesparties prenantes, dont la Région Réunion et la préfecture de Mayotte, qui ont contribué à cebilan positif. Cela n’a, cependant, pas été sans embûche, précise-t-il.

"En 2022, le territoire afait face à d'importantes difficultés dans le domaine du transport maritime des déchets"

En effet, à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le trafic maritime a connu, entre autres,une désorganisation, et l'absence d'une ligne directe vers la Métropole a compliqué lesexportations.

Ces problèmes ont été exacerbés par l'incertitude entourant les itinéraires des navires, ce qui, en plus du cadre réglementaire international, a rendu la gestion des déchetsextrêmement difficile pour les opérateurs.

"Mais ne rien faire n’était pas une option. Le SICR aété mandaté par la Région Réunion et la préfecture de Mayotte pour étudier la faisabilité etcoordonner l'affrètement d'un bateau spécialement dédié à l'exportation en ligne directe desdéchets. Le navire a quitté La Réunion fin octobre 2022 avec à son bord près de 4 200 tonnesde déchets", a fait ressortir le président du SICR.

Le bilan des filières REP 2022 est réalisé par la plateforme inter-filières REP Océan Indien, quicomporte deux dispositifs territoriaux : un pour la Réunion et l’autre pour Mayotte. Il estorganisé chaque année pour faire un état des lieux des quantités de déchets collectés durantl’année.

"Cela permet de maintenir la traçabilité mise en place et d’analyser les performancesde collecte par rapport à 2021, ainsi que l’évolution globale des filières de déchets relevant dela REP", explique Martine Hippolyte, chargée de mission animation de la plateforme inter-filières REP OI au SICR.