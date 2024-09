Étang-Salé : l'abattoir de volailles Evollys lance un avis de grève illimitée

Ce lundi 9 septembre 2024, l'heure est à la grève illimitée pour les employés de l'abattoir de volailles Evollys de l'Étang-Salé. En raison de ce mouvement : une bataille judiciaire pour la gouvernance des abattoirs opposant Duchemann et Grondin. Les travailleurs redoutent les conséquences économiques et sociales que peuvent amener le retour de l'Urcoopa à la tête de l'entreprise et propose une solution "simple" : le respect des accords pris en 2017 par le président de la filiale. Nous publions le communiqué ci dessous (Photo : Evollys)

Une grande famille unie et quotidiennement au service des Réunionnais en danger !

La question de la gouvernance de l’abattoir de volailles de L’Etang-Salé fait l’objet d’une bataille judiciaire entre Duchemann et Grondin, actuellement en charge de sa gestion et l’Urcoopa qui veut en reprendre la main.

Nous avons alerté Monsieur le Préfet jeudi 29/08 dernier des graves conséquences, notamment sociales et économiques qu’engendreraient un retour de l’Urcoopa à la gouvernance. Cette alerte s’est accompagnée d’une pétition signée par 400 salariés, marquant ainsi son très fort soutien à l’actuelle gouvernance. Ce sont également 4.000 consommateurs qui nous ont marqué leur soutien en une semaine.

Nous avons été reçus en Préfecture ce vendredi 06/09. Aucune solution n’a actuellement pu nous être proposée.

Il est urgent d’agir, la décision de justice intervenant le 19/09 prochain.

C’est pour cette raison que nous entamons une grève illimitée à compter de ce lundi 09/09.

Nous nous adressons directement à M. Lebon, Président de l’Urcoopa. Il existe une solution, et elle est simple ; elle réside dans le respect des accords pris en 2017 par vous M. Lebon. Car oui, vous étiez acteur de l’accord, les compte-rendus du conseil d’administration de l’Urcoopa de l’époque en attestent. Il est maintenant temps de maintenir vos engagements !

Nous souhaitons donc vous transmettre un message fort : « Votre requête doit être retirée dès maintenant ! ».

Notre combat aujourd’hui, c’est celui des salariés mais aussi celui de vous tous : consommateurs, éleveurs et l’ensemble des acteurs de cette belle filière volaille.

Nous sommes conscients des difficultés qu’engendra cette situation dans les prochains jours mais ce combat est indispensable pour l’avenir de tous. Alors, soutenez-nous !

