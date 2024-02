"Touch pa nout Tang" : les chasseurs de tangues mobilisés devant la préfecture

Après la suspension de l'ouverture de la chasse au tangue, initialement prévue pour ce samedi 17 février, les chasseurs se rassemblent ce matin devant la préfecture de Saint-Denis ce vendredi 16 février. Cette suspension a été décidée par les juges du tribunal administratif de Saint-Denis suite à la demande de l'association de défense des animaux, One Voice. Les chasseurs espèrent voir la chasse s'ouvrir dès le 15 mars jusqu'au 15 avril. Une délégation est actuellement reçue en préfecture (Photo : rb/www.imazpress.com)

De nombreux chasseurs de tangues sont présents ce matin devant la préfecture pour exprimer leur mécontentement suite à la décision du tribunal administratif. Regardez :

"Concernant cette réunion avec le préfet, on sait qu'il nous soutient", explique Patrick Gastrin, porte-parole tangue de la Fédération départementale de chasse de La Réunion. "En premier lieu, c'est la préfecture qui a été attaquée par l'arrêt préfectoral concernant la suspension de la chasse", souligne-t-il. "On espère que le préfet pourra rouvrir la chasse du 15 mars au 15 avril", déclare le chasseur. Retrouvez ci-dessous son interview :

"Cela fait quatre ans que nous interpelons la Fédération. On chasse pendant trois à quatre jours, il n'y a plus de tangues sur les lieux de chasse", s’énerve le chasseur Ericson Paris. "Le seul but de la Fédération est de délivrer les permis de chasse. Le problème vient de la Fédération", ajoute le chasseur. Regardez :

Ericson Paris prend à parti Patrick Gastrin, porte-parole tangue de la Fédération départementale de chasse de La Réunion pour lui expliquer "qu'il n'y aura plus de tangues le 15 mars". Regardez :

- "La chasse tang, nout tradition" -

Le député Frédéric Maillot est présent devant la préfecture pour soutenir les chasseurs : "la chasse tangue fait partie de notre bonne tradition. Je commence à en avoir un peu marre que des associations qui ne savent même pas situer La Réunion sur une carte remettent en cause notre tradition", déplore l'élu.

"C'est dans la main de justice, qui n'a pas fait le bon choix", ajoute le député.

