Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies



Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 20h à 5h cette nuit et celles de la semaine prochaine selon le programme suivant :- Les nuits des vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 avril, dans le sens Nord/Sud, voie de droite neutralisée de la sortie cinéma Cambaie à l’ouvrage d’art Etang Saint Paul, et bretelle d’insertion de l’Etang fermée à la circulation ;- La nuit du jeudi 2 mai, route fermée dans les deux sens entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul.Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente jusqu'au courant du mois de juin. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.Sur la RN1A à St Leu, suite des travaux d'assainissement du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, de 6h30 à 15h30 . Restrictions à prévoir comme suit :

* entre la pharmacie et la rue Gaspard, circulation à double sens mais chaussée réduite

* les lundi 29 et mardi 30 avril, circulation interdite à l'angle de la ruelle Dennemont/RN1A de façon permanente, avec déviations par les rues Pierre Hibon et Archambaud. La ruelle Desert Dennemont sera de nouveau praticable après 15h30.

* circulation alternée à l'entrée Nord du centre-ville de la ravine Fontaine à Chemin Surprise.



RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs



Sur la RN2 à St Joseph, travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs les nuits jusqu'au mercredi 8 mai. Circulation alternée de 20h à 5h.



RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau



Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.



RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée



Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN6 - St Denis - Travaux de réfection d'étanchéité et des joints de chaussée OA Chaudron



Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d'étanchéité et de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine du Chaudron, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre les giratoires Foucherolles et Cerf, de 20h à 5h les nuits des lundi 29 et mardi 30 avril, ainsi que la nuit du jeudi 2 mai.

Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers par la RN102 jusqu’au giratoire Cerf, et pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes par la rue Victor Schoelcher, la rue du Karting et la RN2 jusqu’à l’échangeur de Gillot.



- Chantiers à venir -



RN2 - St Denis - Travaux d'aménagement du carrefour Labourdonnais



Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’aménagement du carrefour Labourdonnais, la circulation sera interdite depuis la Ravine du Butor dans le sens Est/Nord et depuis l’intersection avec la Rue de Nice dans le sens Nord/Est de 20h à 5h la nuit du lundi 29 avril. Des déviations seront mises en place par l’échangeur du Butor, la voirie communale et la RN6 Boulevard Sud.

Attention, pour les poids lourds de plus de 3.5 tonnes, une déviation est mise en place par la RN6 boulevard Sud par l’échangeur de Gillot dans le sens E/N et la montée U2 dans le sens N/E.



RN2001 St Louis - Travaux d’assainissement



Sur la RN2001 à St Louis, travaux d'assainissement les nuits des lundi 29 et mardi 30 avril ainsi que la nuit du jeudi 2 mai. Circulation alternée de 20h à 5h entre le giratoire du Gol et le pont Mathurin.



RN2 - St André - Travaux d'alignement et de délimitation



Sur la RN2 à Saint André au niveau de l'échangeur petit Bazar, travaux de délimitation de la RN2 la nuit du lundi 29 avril. Route fermée dans les deux sens au droit de l'échangeur de 22h à 5h, avec déviation par les bretelles de sortie et d'insertion. Attention, début des travaux sens N/E avec neutralisation de la voie de gauche à partir de 20h.



- Evènements (hors chantiers) -



RN1 – tour de l’île - Tour de l'île à vélo « Incanella 5 Tour »



La manifestation sportive intitulée "Incanella 5 Tour - Tour de l'île à vélo" se déroulera du jeudi 2 au samedi 4 mai dans plusieurs communes de l'Ile. La plus grande prudence est demandée aux usagers vis à vis des participants et des équipes accompagnatrices, plus particulièrement au niveau des secteurs suivant :

RN1 NRL

RN1A Cap Lahoussaye

RN1 pont de la Rivière St Etienne

RN7 axe mixte.



Pour information, voici le déroulé :

- La première étape le 2 mai : Départ à St Denis Lycée Professionnel Albert Ramassamy, arrivée à l'Etang Salé ;

- La deuxième étape le 3 mai : Etang Salé/Ste Rose ;

- La troisième étape : Ste Rose/St Denis hôtel de Région.



RN2 - St Denis Barachois - Fermeture dominicale et jour férié



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le barachois sera fermé à la circulation les dimanche 28 avril et mercredi 1er mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



RN2/RN2002 - Bras Panon - Foire agricole de Bras Panon



Sur la RN2, dans le cadre de la Foire agricole de Bras Panon, la circulation sera interdite sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Bras Panon dans le sens Est/Nord du 3 au 13 mai. Une déviation sera mise en place par la RN2002.