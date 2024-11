"Une ambition pour le département" dépose une motion contre la violence dans les collèges

Notre groupe « Une Ambition pour le Département » exprimons notre profonde tristesse et notre indignation face à l'infanticide survenu hier aux Avirons et qui a coûté la vie à deux fillettes de 4 et 7 ans, sous les coups de leur père séparé de leur mère. Encore une fois, les enfants ont été les dommages collatéraux d'une séparation entre un père et une mère. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

En quelques mois, le Département a enregistré plus de 6 000 signalements préoccupants, un chiffre en hausse qui montre que la parole se libère et qu’il est maintenant urgent d’agir ! Cet acte odieux prouve qu’il est impératif de renforcer les mesures de protection des enfants et de soutien aux familles en difficulté.

Nous devons collectivement œuvrer pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Aujourd’hui, nos pensées accompagnent ces deux petites filles et nous adressons nos plus sincères condoléances à leur maman et à leurs proches

Une motion pour lutter contre les violences dans les collèges

Face à la montée des actes de violence dans les collèges de la Réunion, nous conseillers Départementaux du groupe « Une Ambition pour le Département » appelons à une action immédiate. Le dernier incident, ayant dégénéré en acte criminel avec la destruction de la restauration scolaire, souligne l'urgence de la situation.

La loi du 8 juillet 2013 fait de l’amélioration du climat scolaire une priorité. Pourtant, près de 50 % des élèves ont une perception négative de l’école, et 30 % ont déjà participé à une bagarre. De plus, 20 % se disent victimes de harcèlement ou de cyber harcèlement.

Nous déplorons la montée des actes de violence et condamnons fermement les actes criminels dans les établissements scolaires. Nous demandons à l’Éducation nationale d’organiser des tables rondes avec tous les partenaires pour identifier les causes de ce climat scolaire dégradé.

Il est crucial de prendre des mesures urgentes pour rétablir la sécurité dans nos collèges. Nous insistons également sur la nécessité d'un véritable plan éducatif global pour sensibiliser et prévenir ces actes de violence. Enfin, nous demandons au Département de renforcer les mesures de sécurité avec des caméras de surveillance et des actions de médiation.

Il est essentiel de créer un environnement scolaire sûr pour tous les élèves. Notre groupe « Une Ambition pour la Département » remercions tous les élus du Conseil départemental pour l’adoption à l’unanimité de notre motion et appelons à une action concertée et immédiate pour lutter contre la violence dans les collèges et garantir un avenir meilleur pour nos jeunes.

Les conseillers départementaux du Groupe Saint-Denis « une Ambition pour Le département »

Brigitte Adame, David Belda, Alexandra Clain, Jean-François Hoareau, Virgile Kichenin, Monique Orphé