"Veezit a nous" : le premier Salon international du tourisme de l'Océan indien

Les vendredi 6, samedi 7, et dimanche 8 septembre 2024, de 10h à 19h, au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, se tiendra la première édition de "Veezit". Il s'agit du Salon international du tourisme et des loisirs de l’océan indien. Un événement ouvert aux professionnels comme au grand public. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le tourisme est un secteur d’activité clef à la Réunion. Veezit vise à développer ce secteur et à propulser le tourisme sur l’Île vers de nouveaux sommets. Il contribuera aussi à la mise en valeur et au développement touristique de l’océan Indien.

"Veezit" a pour mission de faire rayonner La Réunion et ses microrégions. Il a aussi pour but de faire découvrir les Îles, et pays de l’océan Indien ainsi que sa région. En promouvant un tourisme durable et florissant, nous souhaitons valoriser les atouts de notre région, soutenir l’innovation et la compétitivité des entreprises locales, structurer le secteur touristique, et encourager un développement respectueux de l’environnement.

Avec plus de 200 exposants représentant tous les secteurs du tourisme et des loisirs, dont des opérateurs de loisirs, compagnies aériennes, transporteurs, collectivités territoriales et autres acteurs clés, ce Salon promet d’être un rendez-vous incontournable.

Sont attendus également attendus, plus de 15.000 visiteurs pour découvrir les multiples facettes de La Réunion, de l’océan Indien, de la Namibie, de Maurice, de Madagascar, de Mayotte, des Seychelles, de Rodrigues, de l’Afrique du Sud, de France métropolitaine, et plus encore.

Profitez de nombreuses promotions, animations, show cooking, spectacles, jeux concours et marchés artisanaux. Des voyages sont à gagner ! Ne manquez pas cette opportunité !

Plus de 2.000 visiteurs professionnels sont attendus pour se rencontrer et échanger avec des opportunités de partenariat inégalées. La participation est gratuite pour les Pros sur inscription.