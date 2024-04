Les pluies se dissipent du côté de l'est ce dimanche 21 avril 2024. Pour Matante Rosina la journée va certainement être agréable même si quelques nuages et de petites averses s'échappent sur les pentes de l'île. Elle a remis en service son éventail depuis hier, il fait toujours plus chaud que la semaine qui vient de s'écouler. Elle attend avec impatience le retour de la fraîcheur. (photo rb/www./imazpress.com)