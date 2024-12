0-3000 : du long de la mer au Piton des Neiges, le triathlon le plus haut de l'océan indien

Ce samedi 7 décembre 2024, c'est de Saint-Pierre que 800 athlètes se lancent le défi de nager, pédaler et courir de la mer jusqu'au plus haut sommet de l'île, le Piton des Neiges. Au total, plusieurs kilomètres dans l'eau, à vélo, ou dans les sentiers. Un triathlon signifié comme étant le plus haut de l'Océan indien (Photos : 0-3000)

La 0-3000, surnommée "La verticale des Fous" a suscité un énorme engouement.

"L’intitulé de cette course traduit bien son originalité et toute son ambition : du lagon de Saint-Pierre au Piton des Neiges en passant par Cilaos, la 0-3000 propose aux passionnés du triple effort une traversée exceptionnelle de La Réunion", explique le président du Club triathlon Réunion, François Pierré.

"Cette aventure résolument humaine est portée par des bénévoles qui consacrent une grande partie de leur temps libre à faire grandir la course, à promouvoir le triathlon et de façon plus générale la pratique du sport à la Réunion", ajoute-t-il.

Pour cette édition, plusieurs invités de marque : Julien Absalon, double champion olympique de VTT et quintuple champion du monde ELITE, Ilyesse Benyoub, de Koh Lanta, édition 2024 et Gustin Comasnescu, candidat de la même émission.

- 1,5km de natation, 45km de vélo et 10 km à pied -

Pour cette 5ème édition de la 0-3000, le plus haut triathlon de La Réunion et de l'Océan indien partira du lagon de Saint-Pierre (1,5km de natation), passera par Cilaos (45km de vélo) et prendra fin au Piton des Neiges (trail de 10km).

Il se court en individuel ou en relai.

C'est à 6 heures, que la première vague de la natation partira du poste MNS de Saint-Pierre. Dans le lagon, au cœur des courants marins et au milieu des coraux, les triathlètes vont nager durant 1.500 mètres.

Suivra ensuite le parcours à vélo. Si le début de la course se déroule au milieu du trafic routier pour sortir de la ville, le plus dur arrive avec les 400 virages pour atteindre Cilaos.

Enfin, le haut du mur pour clôturer le tout, une ascension du Piton des Neiges. Les sportifs vont avancer sur un chemin raide, étroit et sinueux.

Le premier concurrent de la 0-3000 est attendu à 10h30 au sommet du Piton des Neiges.

Pour la 0-3000, une double barrière horaire est établie : au bloc 5h après le départ / au gîte 7h30 après le départ. Les athlètes pourront donc ne pas être autorisés à monter au Piton : ceux qui se présenteront après 11h au lieu-dit Le Bloc (départ 6h + 5h = 11h) seront mis hors course. De même, les athlètes se présentant au Gîte du Piton après 13h30 (départ 6h + 7h30 = 13h30) ne seront pas autorisés à monter au sommet du Piton.

La course se clôturera à 16h30.

L’arrivée de la 0-3000 se situe au sommet du Piton. Il s’agit de la fin de la course pour les athlètes. La redescente est donc sous la responsabilité individuelle de l’athlète. Néanmoins, le dispositif de sécurité, l’assistance médicale, les ravitaillements, notamment restent à disposition des concurrents.

Une remise des prix est prévue à 17 heures sur le stade de Cilaos.

- Un duathlon épargné de natation -

La 0-2000 est une option de course limitant l’épreuve de course à pied à un aller- retour Cilaos / Bras-sec,

Pour le duathlon, le dossier est identique à celui du triathlon, sauf la partie natation.

Au programme de cette compétition : 5km de course, 45km de vélo et 10km de trail.

- Un défi sécurisé -

Le port du casque à coque dure est obligatoire, jugulaire serrée pendant toute la partie Vélo, depuis le moment où le concurrent prend son vélo dans l’aire de transition, jusqu’au moment où il le repose.

Toute aide extérieure est interdite sous peine de disqualification. Par ailleurs, une convention signée avec la gendarmerie permettra l’intervention si besoin, du PGHM.

Des ravitaillements proposés par l’organisation seront accessibles à la sortie du parc à vélos, après le tunnel de Piterboth sur le parcours vélo, au stade de Cilaos à la fin du vélo, au Bloc, au gîte du Piton. Aucun ravitaillement distribué par un tiers n’est autorisé, de même qu’aucune aide matérielle extérieure.

De plus, les concurrents sont tenus de respecter les lieux de propreté mis à la disposition sur le parcours, et ce dans le respect de la protection de l’environnement. Tout déchet jeté sur le parcours entrainera une disqualification.

