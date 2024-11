Auto-écoles, États-Unis, territoire de l'Ouest, Albioma et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 novembre 2024 : - Permis de conduire : beaucoup de candidats, pas de places, peu d'inspecteurs... ça bouchonne dans les auto-écoles - Devant ses partisans abattus, Harris appelle à "continuer à se battre" - Territoire de l'Ouest : les acteurs économiques associés aux transformations à venir - Albioma : un accord trouvé entre les syndicats et la direction - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé entre soleil et averses ce jeudi

Permis de conduire : beaucoup de candidats, pas de places, peu d'inspecteurs... ça bouchonne dans les auto-écoles

Ce jeudi 7 novembre 2024, plusieurs centres de La Réunion, montés en collectif, se mobilisent, devant la préfecture de La Réunion pour montrer leur colère. Délais interminables pour espérer passer le permis de conduire, trop de candidats, inspecteurs en sous-effectifs, manque de transparence sur la méthode d'attribution des places… dans les auto-écoles de l'île, les esprits s'échauffent. Une audience a été demandée à la préfecture.

Devant ses partisans abattus, Harris appelle à "continuer à se battre"

Devant une foule où sur les visages se lit l'abattement et la tristesse, Kamala Harris a reconnu mercredi sa défaite face à Donald Trump, tout en promettant à ses partisans de "continuer à se battre", dans un discours au ton plutôt combatif.

Territoire de l'Ouest : les acteurs économiques associés aux transformations à venir

Le territoire de l’Ouest de La Réunion a organisé ce mercredi 6 novembre 2024, la deuxième rencontre des acteurs économiques, pour présenter la vision de son projet “L’Ouest de 2040”. Réunissant élus, acteurs économiques et experts, cet événement avait pour but d'exposer les axes de transformation du territoire en pôle économique et écologique de référence pour les prochaines décennies.

Albioma : un accord trouvé entre les syndicats et la direction

Un accord de fin de conflit a été signé ce mercredi 6 novembre 2024. Les organisations syndicales CGTR, FE-CGTG, CSEM-CGTM se déclarent : "satisfaites de la prise en compte de leurs revendications ayant désormais trouvé réponse". Les syndicats affirment : "dès lors, l'ensemble des centrales du Groupe Albioma en Outre-mer (Réunion- Guadeloupe-Martinique) retrouvent un fonctionnement normal de travail". Cet accord a été trouvé à l'issue de négociations "engagées cette semaine à Paris avec la Direction Générale d'Albioma, sous la facilitation de l'ex-directeur du travail de la DEETS de la Réunion et de l'ancien directeur adjoint de la DDETS du Rhône avec pour partie prenante l'Etat, pour assurer la reprise des négociations", précisent les organisations syndicales.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé entre soleil et averses ce jeudi

Matante Rosina va devoir marcher avec son parapluie aujourd'hui. Le ciel sera mitigé de Saint-Denis jusqu'à Saint-Joseph avec quelques averses qui se déclarent en début de matinée. Au fil des heures, les éclaircies font leur retour mais une évolution diurne se met en place, ramenant les nuages voire même quelques averses sur les hauteurs de l'Ouest, du Nord-Ouest ainsi que dans les hauts de l'Est et du Sud. Certaines zones ventées comme Saint Pierre ou Saint Joseph, bénéficient tout de même de larges périodes ensoleillées