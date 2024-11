Permis de conduire : beaucoup de candidats, pas de places, peu d'inspecteurs... ça bouchonne dans les auto-écoles

Ce jeudi 7 novembre 2024, plusieurs centres de La Réunion, montés en collectif, se mobilisent, devant la préfecture de La Réunion pour montrer leur colère. Délais interminables pour espérer passer le permis de conduire, trop de candidats, inspecteurs en sous-effectifs, manque de transparence sur la méthode d'attribution des places… dans les auto-écoles de l'île, les esprits s'échauffent. Une audience a été demandée à la préfecture (Photo : rb/www.imazpress.com)

Nombreux sont les jeunes de 17 ou 18 ans qui s'enthousiasment de pouvoir enfin passer le permis et devenir autonomes. De même que de nombreux automobilistes souhaitent passer au deux-roues pour éviter le coma circulatoire.

Mais voilà, la réalité se rappelle vite à leur mémoire et l'heure de la désillusion arrive, alors qu'il faut plusieurs mois pour espérer trouver une place, obligeant parfois à rajouter des heures, bien évidemment payantes, pour prendre de nouvelles leçons de conduite.

Cette saturation concerne aussi bien l'examen du permis voiture que moto.

- "Les élèves n'ont pas le droit à l'échec" -

Dans bon nombre d'auto-écoles, les temps d'attente pour passer le permis de conduire s'allongent. À La Réunion, il faut parfois deux voire cinq mois pour obtenir une place.

"D'après la règlementation, on peut passer le permis, une semaine après la fin des heures mais là il faut facilement attendre jusqu'à six mois", explique, désabusé, Eric Marcély, gérant d'une auto-école à Saint-Leu.

Au port, "rien que sur la moto, il y a un retard considérable de deux à trois mois pour prétendre se présenter alors qu'il y a deux examens à passer", précise Jean-Pierre Gourama, responsable d'une auto-école.

De ce fait, les élèves prennent leur cours de façon aléatoire. Quant au formateur, n'ayant pas de date d'examen, il ne lui est pas aisé de planifier la formation de son élève.

"Les élèves n'ont pas le droit à l'échec", lance Éric Marcély, évoquant le fait que si un candidat loupe son permis de conduire, un délai d'au moins 45 jours se rajoute avant de pouvoir de nouveau espérer le passer.

Idem pour une personne qui aurait perdu son permis. "Après les démarches administratives, les tests et suivants les cas, elle devra attendre", indique-t-il.

Le manque de place d'examen, n'est pas sans conséquence. Cela crée des tensions, entre l'auto-école et les élèves. C’est le principal point d’achoppement. "Certains, pensent que c'est pour leur soutirer de l'argent", explique Jacques Dijoux, gérant d'une auto-école de Saint-Paul.

"Nous sommes le premier interlocuteur de ces personnes et elles ne comprennent pas qu'elles doivent attendre. Mais nous ne pouvons pas inventer des places d'examen", interpelle-t-il.

"Les gens veulent passer l'examen, ce qui est compréhensible mais certains ne sont pas prêts et parfois les parents s'en mêlent", ajoute le moniteur.

En moyenne, il y a "10 ou 12 places par mois alors qu'il en faudrait 40 à 50% de plus en voiture. En moto nous avons 28 places et il en faudrait le double", lance Jacques Dijoux.

Des auto-écoles qui en pâtissent. "Quand je discute avec des collègues il y a un vrai turn over, les jeunes ne restent pas longtemps."

- "Rdv Permis" : la plateforme censée réduire les délais de l'examen... les rallonge -

Pour avoir une date, les centres de formation à la conduite doivent se rendre sur le site "RDV Permis".

La plateforme "est un système de réservation nominative des places à destination des candidats qui en font la demande", explique le ministère de l'Intérieur, interrogé par Imaz Press.

Elle "permet automatiquement de proposer aux auto-écoles du territoire des plages d'examen, définies par le bureau de l'éducation routière (BER), en fonction de leur activité réelle qu'elles déclarent via les permis", rapporte la préfecture de La Réunion.

"Ainsi, les auto-écoles ont une offre à la hausse ou à la baisse du nombre de places d’examen en fonction des besoins de leurs candidats."

Des examens pour lesquels les auto-écoles n'ont aucune visibilité. "Le système de calcul des places d'examen, qui nous avait été présenté comme une solution plus équitable et transparente, suscite des incompréhensions. Les critères de répartition semblent manquer de clarté et ne répondent pas toujours aux besoins effectifs de nos établissements et de nos élèves", s'indigne le gérant de l'auto-école saint-pauloise.

Pour Jacques Dijoux, "RDV Permis c'est le rendez-vous manqué". "L'État essaye de faire croire qu'il s'occupe du problème mais il ne fait que les différer et envoi la patate aux professionnels."

"On nous l'a vendu comme quelque chose qui allait faciliter les choses mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de dysfonctionnements", poursuit Jean-Pierre Gourama.



Déjà en février 2016, l’Autorité à la concurrence donnait un avis négatif sur cette plateforme, souhaitant la supprimer. Pour l’entité, le calcul reposait sur "l’activité passée des établissements" alors qu’il devrait s’appuyer davantage sur les "besoins présents, quel que soit le nombre de présentations à l’examen de chaque candidat inscrit".

- La Réunion en pénurie d'inspecteurs -

Si les places semblent si lointaines pour les auto-écoles comme pour les candidats, c'est qu'outre un système flou pour les professionnels et futurs usagers de la route, il y existe une véritable pénurie d'inspecteurs.

Mutation, arrêts maladie, congés… "il y a actuellement 19 inspecteurs du permis de conduire affectés à La Réunion et un est en cours de recrutement", explique la préfecture.

Mais pour les professionnels de la conduite, "il en faudrait quatre à cinq de plus".

"Le nombre d’inspecteurs du permis de conduire est déterminé au niveau national, par la délégation à la sécurité routière, selon le nombre de permis réalisés sur le territoire."

Au 31 octobre 2024, il y a 18.734 examens du permis B réalisés à La Réunion pour un taux de réussite de 54,54%. En 2023, il y a eu 24.476 examens du permis B réalisés pour un taux de réussite de 55,09 %.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com