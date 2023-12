La chasse aux cadeaux se poursuit, les embouteillages aussi

La Réunion n'en a pas fini avec le coma circulatoire et c'est encore plus vrai à l'approche des fêtes de fin d'année. Entre travaux, accidents, achats de noël et touristes, chaque jours des dizaines de kilomètres s'accumulent sur notre île et ce à n'importe quel moment de la journée.

Si l'heure est aux travaux de voiries dans de nombreuses communes, elle est aussi aux achats de Noël. Un contexte qui n'arrange pas la situation du trafic à l'approche des vacances de fin d'année. Ajoutez à cela les touristes et les incidents routiers et le résultat est sans appel. Difficultés de circulation, manque de places de parking et des heures passées derrière le volant. Et on ne parle pas de la saison des pluies qui a commencé et qui pourrait influer sur la route du littoral avec des basculements incessants.

Mais qui dit vacances imminentes dit aussi congés du BTP, ce qui devrait un peu soulager les grandes axes de circulation. Les chantiers engagés au stade de La Redoute à Saint-Denis et dans le centre-ville devraient notamment s'arrêter à la mi-décembre.

Malheureusement, cette pause ne garantit pas l'arrêt des bouchons quotidiens. Que ce soit dans l'est, le nord ou le sud, matin, midi et soir, les Réunionnais sont coincés dans leur voiture et ce déjà avant le début des travaux. Au moindre accident ou véhicule en panne, c'est encore pire.

- Personne n'est épargné -

Accéder au chef-lieu ou à Saint-Pierre est une tâche difficile mais du côté de l'ouest aussi ça coince et particulièrement au niveau de Savanna à Saint-Paul.

Chaque matin, les embouteillages y débutent un peu avant 6 heures. "La congestion se forme au niveau de l’échangeur de Savanna, avec une bretelle d’insertion saturée, et remonte en moyenne jusqu’à l’échangeur de Plateau Caillou" nous précisait il y a quelques semaines le centre réunionnais de gestion des routes (CRGT).

Au minimum, c'est 5 kilomètres d'embouteillages qui se forment dans le secteur quotidiennement et qui se résorbent aux alentours de 9 heures.

Le soir, même histoire cette fois-ci dans l'autre sens. Les embouteillages débutent vers 15h, et "la congestion se forme au niveau de l’échangeur de Savanna, avec une bretelle de sortie saturée, et remonte en moyenne jusqu’à l’échangeur du Sacré Cœur" détaillait le CRGT. Soit près de 4 kilomètres auxquels s'ajoutent parfois quelques pics à l’échangeur de la Possession représentant 5 kilomètres supplémentaires. Le bouchon se résorbe vers 18h30 généralement.

Et tout cela arrive lors d'une journée normale. En cas d'accident, on peut souvent arriver à 10, voire 15 km de bouchons. Un véritable enfer qui dure depuis plus de 20 ans selon Fatima, une automobiliste qui emprunte régulièrement cet axe.

Même problème au sud et au nord puisqu'on vous le disait, personne n'est épargné sur l'île. "En période hors vacances scolaires, sur les axes principaux ‘sensibles’, nous dépassons largement le seuil de saturation des voies estimé à 2 000 véhicules/h pour un réseau 2x2 voies, d’où la formation de congestion en heure de pointe" explique le CRGT.

Saint-Denis est particulièrement touché aux heures de pointe sur son entrée est mais aussi sur le boulevard sud et le boulevard Lancastel. De plus, se garer dans le centre-ville devient de plus en plus difficile d'autant plus que des places de voiries sont condamnées par les travaux. Le parking rue Labourdonnais lui n'existe plus.

Du côté de Saint-Pierre, la congestion se forme matin et soir à l’échangeur de Pierrefonds et au niveau de l’entrée du pont de la rivière Saint Etienne avec plusieurs kilomètres de ralentissements.

Dans l'est de l'île, les bouchons sont devenus une habitude sur la quatre voies, un axe où les accidents sont fréquents.

Vous l'aurez compris, La Réunion étouffe sous les bouchons. Les plages de saturation du trafic habituellement constatées en début et fin de journée ont tendance à s’étendre à toute heure au point que certains estiment qu’il n’y a presque plus "de fenêtres" pour circuler facilement.

Des embouteillages qui ont un impact sur l'économie en générant des "retards professionnels" dans les entreprises. Les artisans se plaignent également de temps de trajets qui impactent leur activité, plutôt problématique à cette période de l'année, et les poids lourds se retrouvent eux aussi coincés dans les bouchons.

Autre conséquence, la pollution et les nuisances sonores d’autant que les véhicules "propres ou à basses émissions sont ultra minoritaires" sur l'île.

- La faute au "tout-voiture" -

Ces difficultés de circulation grandissantes sont imputées au réseau routier insuffisant mais aussi aux très nombreux véhicules individuels sur les routes, surtout quand on retrouve trop souvent "une personne par voiture".

À La Réunion, 59% des habitants roulent en voiture, camionnette ou camion. Contre seulement 20% qui se déplacent en transports en commun.

Pour 62% de ces Réunionnais, prendre la voiture est une obligation, mais à l'avenir, 66% d'entre eux aimeraient moins l'utiliser. Pourtant les transports en commun attirent faiblement les usagers.

C'est pourquoi la Région a décidé de lancer les États Généraux de la mobilité pour construire une mobilité durable et inclusive par le biais de la consultation citoyenne. Cependant, c'est un travail de longue haleine et les premiers changements ne sont pas prêts de voir le jour.

À noter tout de même qu'une baisse des immatriculations de voitures neuves est observée sur l'île. En 2022, 27 700 voitures particulières neuves sont immatriculées à La Réunion, soit une baisse de 7 % en un an. Un recul qui fait suite à la forte reprise de 2021 et qui n'est donc pas un chiffre totalement représentatif.

