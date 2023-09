A Savanna (comme ailleurs) les embouteillages n'en finissent plus

Des embouteillages, toujours des embouteillages…Matin et soir, les Réunionnais se retrouvent coincés dans leur voiture, et ce qu'un accident soit survenu ou pas. Et si l'on parle beaucoup des galères pour accéder au chef-lieu ou à Saint-Pierre, l'ouest n'est vraiment pas épargné, notamment au niveau de Savanna à Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les bretelles d'insertion et de sortie de Savanna sont le cauchemar de tous les automobilistes qui doivent passer par Saint-Paul.

Chaque matin, les embouteillages débutent un peu avant 6 heures. "La congestion se forme au niveau de l’échangeur de Savanna, avec une bretelle d’insertion saturée, et remonte en moyenne jusqu’à l’échangeur de Plateau Caillou" précise le centre réunionnais de gestion des routes (CRGT).

Environ 5 km d'embouteillages se forment quotidiennement, avec quelques pics visibles parfois avant le tunnel Cap Lahoussaye, ce qui ajoute plus d'un km et demi de bouchons. Ces embouteillages se résorbent aux alentours de 9 heures.

- Eternel recommencement -

Le soir, l'histoire se répète…dans l'autre sens. Les embouteillages débutent vers 15h, et "la congestion se forme au niveau de l’échangeur de Savanna, avec une bretelle de sortie saturée, et remonte en moyenne jusqu’à l’échangeur du Sacré Cœur" détaille le CRGT.

Ce qui représente environ 4 km, auxquels on peut ajouter quelques pics certains après-midis à l’échangeur de la Possession ce qui ajoute…5 km sans évènement apparent. Le bouchon se résorbe vers 18h30 généralement.

Et tout cela arrive lors d'une journée normale. En cas d'accident, on peut souvent arriver à 10, voire 15 km de bouchons. Un véritable enfer pour les automobilistes.

"Les embouteillages dans la zone de Cambaie sont récurrents, ils durent depuis plus de 20 ans. Les choses n'ont pas jamais vraiment évoluées, malgré la mise en place de nouveaux axes de circulation comme la route des Tamarins par exemple" se plaint Fatima, qui emprunte régulièrement cet axe.

- Long exercice de patience -

"Se rendre à Saint-Paul ou plus dans le sud lorsque l'on est en provenance de Saint-Denis, de la Possession ou du Port relève d'un long exercice de patience, surtout à partir du début d'après-midi, y compris le samedi" abonde Clément, qui fait la route quotidiennement.

"On doit faire face à des km de bouchons sans que l'on sache vraiment pourquoi si n'est que nous avons affaire à un manque de voies de circulation : la zone commerciale de Savannah voit passer des milliers d'automobilistes qui se rendent dans les différents commerces ou pour avoir accès à la plaine Saint-Paul. Les voiries sont nettement sous dimensionnées" observe-t-il

Pour tenter de résoudre le problème, de nombreux travaux ont été réalisés dans la zone ces dernières années. "Dans le sens nord/sud, nous avons réalisé d'une voie d'entrecroisement Cambaie/Etang et plus récemment une bretelle de sortie plus longue accessible dès la sortie du pont de la rivière des Galets" indique la Région.

"Dans le sens nord/sud, des travaux sont en cours pour le doublement de la bretelle de sortie de Savanna" ajoute-t-elle. Enfin, " à court terme (fin 2023-mi 2024) de nouveaux travaux très importants sont programmés sur la zone Cambaie/Savanna avec la mise à 2X3 voies de cette section sur tout son linéaire et dans les deux sens."

- Le chef-lieu, haut-lieu des embouteillages -

Malheureusement pour tout le monde, c'est toute l'île qui est congestionnée matin et soir. "En période hors vacances scolaires, sur les axes principaux ‘sensibles’, nous dépassons largement le seuil de saturation des voies estimé à 2 000 véhicules/h pour un réseau 2x2 voies, d’où la formation de congestion en heure de pointe" explique le CRGT.

La commune de Saint-Denis est particulièrement touchée par cette problématique. Aux heures de pointe du matin, on retrouve de façon récurrente des congestions sur l'entrée Est de Saint Denis.

"Cela débute avant 6h, la congestion se forme en moyenne entre Quartier Français Sainte Suzanne et ravine des Chèvres Sainte Marie, pour environ 7km de bouchon. Puis aux alentours de 7h c’est un bouchon continu qui se forme depuis Quartier Français jusqu’au secteur des Banians sur le front de mer Saint Denis soit une vingtaine de kilomètres avec des zones roulantes. Le bouchon se résorbe aux alentours de 9h30" détaille-t-il.

Le boulevard Sud est aussi concerné, avec des bouchons visibles à partir de 6h30, et ce jusqu'à 9h. "D’après les remontées d’usagers, la circulation se fait très difficilement dans les deux sens" souligne le CRGT. Le boulevard Lancastel est évidemment concerné, dans le sens nord/est, avec environ 3.5 km d'embouteillages, qui se résorbent vers 9 heures.

L'après-midi, "la congestion de forme en raison de la section à feux sur la rue Léopold Rambaud aux alentours de 15h30 sur le boulevard Lancastel" précise le CRGT. "Il remonte en moyenne au carrefour avec la rue Labourdonnais sur environ 3,5 km. Il se résorbe vers 18h30."

La sortie Est de Saint-Denis commence à bouchonner vers 16h20. "La congestion se forme au niveau de l’échangeur des Jacques et du Verger (bretelles de sortie). Il remonte en moyenne à l’échangeur de Gillot sur environ 4 km. Il se résorbe vers 17h30" précise le centre de gestion.

Enfin, sur le boulevard Sud, "les bouchons sont visibles à partir de 16h00 et la route est congestionnée jusqu’aux alentours de 18h30 voire 18h45".

- Le sud tout aussi embouteillé –

Entrer et sortir de Saint-Pierre peut s'avérer tout aussi chronophage. Le matin, les embouteillages débutent vers 7h10 dans le sens nord/sud.

"La congestion se forme d’abord à l’échangeur de Pierrefonds (bretelle de sortie saturée), ensuite au niveau de l’entrée du pont de la rivière Saint Etienne (bretelle d’insertion de l’échangeur de Bel Air saturée)" souligne le CRGT. "En moyenne le bouchon remonte dans la zone des Sables à l’Etang Salé, sur environ 6 km. Le bouchon se résorbe vers 8h40."

A noter que, "sans raison apparente, certains matins on observe que ce bouchon remonte au secteur du Gouffre à l’Etang-Salé, ajoutant 4km de bouchons, qui se résorbent beaucoup plus tard dans la matinée".

Sur la RN3 Saint-Pierre sens descendant, la congestion débute vers 7h10 et se forme au niveau de l’échangeur de Mon Caprice, en raison de la bretelle d’insertion saturée. Les bouchons remontent en moyenne au secteur des 400 sur environ 4km, et se résorbent vers 8h30.

Le soir, dans le sens sud/nord, le bouchon débute vers 16h20, et la congestion se forme au début du pont de la rivière Saint Etienne et remonte en moyenne à la Ravine des Cabris sur environ 4.5 km avec zones roulantes. Il se résorbe vers 17h30. "Certains après-midis, le bouchon remonte à la RN3 boulevard Banks, dans ce cas le bouchon se résorbe plus tard" note le CRGT.

Enfin, si le trafic est plus clément dans l'est de l'île, des bouchons se forment tout de même sur la RN2 Saint-Benoît Bras Canot dans le sens nord/est. "Ils débutent vers 7h10 et se forment au carrefour de Bras Canot. Le bouchon remonte en moyenne à la fin de la 2x2 voies sur environ 1,5 km. Il se résorbe vers 9h00 et reprend en fin de matinée" détaille le centre de gestion.

Le soir, la congestion débute vers 15h30 et se forme au carrefour de Bras Canot. "Elle remonte en moyenne à la fin de la 2x2 voies environ 1,5 km. Il se résorbe vers 17h40 et reprend en fin de matinée" précise le CRGT.

- Quelles solutions ? –

Les travaux sont constants sur les routes, mais malgré cela il devient de plus en plus difficile de contenir le nombre toujours plus important de voitures sur l'île.

Dans les mois à venir, d'autres chantiers sont prévus :

"Les questions liées aux mobilités constituent un enjeu fondamental pour l’avenir de notre île, tant d’un point de vue du développement économique que de la transition énergétique, et ont un impact certain sur le quotidien de chaque Réunionnais" note la Région, interrogée par Imaz Press.

"Particulièrement sur notre territoire, où le manque criant de transport en commun et les multiples points de congestion routiers se font ressentir depuis beaucoup trop d’années, il y a urgence à agir. C'est la raison d'être des Etats Généraux de la mobilité, initiés et pilotés par la Région Réunion" rappelle-t-elle.

"Il y a aussi une volonté de la collectivité de développer les modes doux (développement des VVR sur plusieurs zones de l'île), les aires de covoiturage et parkings relais (je vous joins une petite carte récapitulative ), et les voies bus (St Paul/Ste Marie/Ste Suzanne/St Denis/NRL etc.)" conclut le CRGT.

