Évacuations sanitaires, Mayotte, gouvernement, natation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 décembre 2024 : - Évacuations sanitaires : La Réunion pousse les murs pour accueillir les victimes du cyclone Chido - Cyclone à Mayotte : il faut rester "très prudent sur les délais" de reconstruction selon François-Noël Buffet - "Derniers réglages" en cours, mais l'annonce d'un nouveau gouvernement reportée - Natation : clap de fin pour le meeting de tous les records - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil (qui chauffe fort)

Évacuations sanitaires : La Réunion pousse les murs pour accueillir les victimes du cyclone Chido

Frappée par le cyclone Chido le samedi 14 décembre 2024, Mayotte compte ses blessés par centaines. Des personnes à prendre en charge et des soins de santé à assurer dans un département où l'hôpital ne fonctionne qu'à moitié, lui aussi dévasté. Depuis une semaine, près d'une centaine d'Evasan ont été rapatriés vers La Réunion. Ils ont atterri à la fois à l'aéroport de Gillot mais également à Pierrefonds. Des personnes malades et/ou blessés qui arrivent "tous les jours à La Réunion via le pont aérien mis en place".

Cyclone à Mayotte : il faut rester "très prudent sur les délais" de reconstruction selon François-Noël Buffet

Une dernière mise au point avant de quitter son ministère ? Alors que jeudi, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, espérait une reconstruction dans des délais "brefs" en "peut-être deux ans", François-Noël Buffet, ministre démissionnaire des Outre-mer, a temporisé. Selon lui, il faut rester "très prudent sur les délais" que pourra prendre la reconstruction dans l’archipel de Mayotte, entièrement dévasté par le cyclone Chido il y a plus d’une semaine.

"Derniers réglages" en cours, mais l'annonce d'un nouveau gouvernement reportée

Malgré des signes de l'imminence d'une annonce, la composition du gouvernement ne devrait être connue que lundi ou mardi, après une journée d'intenses tractations et d'échanges entre le Premier ministre François Bayrou et le président Emmanuel Macron.

Natation : clap de fin pour le meeting de tous les records

Clap de fin pour le meeting de natation de l'océan Indien. Ce dimanche, la compétition s'est conclu par un nouveau feu d'artifice de records. La journée a été marquée par le duel entre Léon Marchand et Sébastien Capogna. Le jeune nageur de 18 ans a réalisé le meilleur temps des séries, 2 secondes devant Léon marchand, prenant ainsi le record du meeting. Mais en finale, le champion olympique a montré qu'il était le patron de la distance en s'imposant et en reprenant le record du meeting. Beryl Gastaldello et Pauline Mahieu ont également brillé et établi de nouvelles marques de référence, respectivement sur 100m nage libre et 200m dos Dames.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil (qui chauffe fort)

Matante Rosina commence à s'éventer avec son chapeau ce lundi 23 décembre 2024. Elle dit que le soleil chauffe fort dès le matin, surtout sur les plages et les bas de l'île. Les températures continuent à grimper. Ses yeux aperçoivent quelques nuages qui tentent de grossir dans les hauts, ils pourraient apporter quelques toutes petites gouttes mais ce n'est pas suffisant encore. Allez patience, la pluie finira par arriver.