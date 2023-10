Jets de galets, séisme, États-Unis, incendie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 octobre 2023 : - Jets de galets à la Riviere des Galets : une jeune automobiliste toujours entre la vie et la mort - La terre a tremblé dans le nord de l'île - L'Ukraine, laissée-pour-compte de l'accord sur le "shutdown" aux Etats-Unis - Cap Lahoussaye : plus de 70 hectares de broussaille partis en fumée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée

Jets de galets à la Riviere des Galets : une jeune automobiliste toujours entre la vie et la mort

Une jeune femme de 25 ans est toujours entre la vie et la mort ce lundi 2 octobre après avoir été grièvement blessée par un jet de galet. Le drame est survenu samedi soir au niveau de l'échangeur du Sacré-Coeur, à la rivière des Galets. Deux mineurs, recherchés par les forces de l'ordre, ont lancé des galets et des caddies sur les voitures circulant sur la RN1. L'un des galets a traversé le pare-brise de la voiture où se trouvait la victime, qui est aujourd'hui hospitalisé dans un état grave au CHU de Saint-Pierre. Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

La terre a tremblé dans le nord de l'île

Un séisme de magnitude 2.4 sur l'échelle de Richter s'est produit ce dimanche soir 1er octobre 2023 à 19:46 à 28 km de profondeur à 8 km au sud-ouest de Saint-Clotilde (Saint-Denis)". Il a été -"ressenti par des habitants principalement dans le nord de l’île et le secteur de Salazie" indique l'observatoire volcanologique ce dimanche soir.

L'Ukraine, laissée-pour-compte de l'accord sur le "shutdown" aux Etats-Unis

L'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine est en jeu après l'accord provisoire aux Etats-Unis pour éviter une paralysie de l'administration fédérale, même si le président Joe Biden se veut rassurant sur la poursuite de son soutien.

Cap Lahoussaye : plus de 70 hectares de broussaille partis en fumée

Un incendie s'est déclaré dans la savane du Cap Lahoussaye à Saint-Paul en début d'après-midi ce dimanche 1er octobre 2023. A 18h30, plus de 70 hectares de broussaille étaient partis en fumée. Les pompiers et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée

Ce lundi 2 octobre 2023, Matante Rosina vous informe que notre île est baignée de soleil du matin au soir. Les températures commencent sérieusement à monter. Ça sent l'été ! Le vent, venant de l'est est léger et agréable. Bref, c'est une belle journée.