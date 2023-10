Grand Raid, budget, découverte macabre, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 octobre 2023 : - Grand Raid 2023 : Aurélien Dunant-Pallaz roi des fous, Katie Schide reine des folles - Assemblée nationale : rejet des deux motions de censure contre le 49.3 de Borne - Climat, sécurité, attentats, dettes et Grand Raid - Près du front, des dentistes ukrainiens bravent le danger pour soigner leurs "héros" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages menaçants

Grand Raid 2023 : Aurélien Dunant-Pallaz roi des fous, Katie Schide reine des folles

Il est venu, il a vu, il a vaincu. Elle est venue, elle a vu elle a vaincu. Le Français Aurélien Dunant-Pallaz et l'Américaine Katie Schide ont respectivement été sacrés. roi des fous et reine des folles ce vendredi soir 20 octobre. Après s'être installés en tête de la course quasiment dès le départ, il et elle ont remporté haut la main cette 31ème édition de la Diagonale des fous. Pour leur part, Loïc Boyer et Axelle Henry sont montés sur la plus haute marche du podium de la Mascareignes. Et c'est la team Avon Athlétisme Club qui a remporté le Zembrocal trail. Des centaines de concurrent.e.s sont encore sur les sentiers, à commencer par celles et ceux du Trail de Bourbon dont le départ a été donné vendredi soir. Continuez de suivre en direct ces courses intenses sur Imaz Press.

Assemblée nationale : rejet des deux motions de censure contre le 49.3 de Borne

Elisabeth Borne a surmonté sans difficulté les motions de censure du RN et de LFI dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir dégainé l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le premier volet du budget 2024 à l'Assemblée nationale.

Saint-Pierre : une femme retrouvée morte dans un appartement

Le corps d'une femme a été découvert ce vendredi soir 20 octobre 2023 à Saint-Pierre, indiquent nos confrères de Clicano. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Aucune trace de lutte n’aurait été retrouvée sur place (Photo d'illustration)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages menaçants

Pour ce samedi 21 octobre 2023, les nuages vont se former rapidement sur les versants et deviennent menaçants dans l'après-midi. Les averses de l'après-midi pourraient être intenses et même s'étendre sur les côtes. Matante Rosina va pouvoir souffler un peu à cause des températures en légère baisse.