Pour ce samedi 21 octobre 2023, les nuages vont se former rapidement sur les versants et deviennent menaçants dans l'après-midi. Les averses de l'après-midi pourraient être intenses et même s'étendre sur les côtes. Matante Rosina va pouvoir souffler un peu à cause des températures en légère baisse. (photo rb/www.imazpress.com)