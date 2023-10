Climat, sécurité, attentats, dettes et Grand Raid

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre 2023 : • Lundi 16 octobre - Fortes chaleurs, peu de pluies… La Réunion face à de (futurs) bouleversements climatiques • Mardi 17 octobre - Attaques dans les établissements scolaires : à La Réunion comme ailleurs le risque zéro n'existe pas • Mercredi 18 octobre - Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale • Jeudi 19 octobre - Selon que vous serez une grosse ou petite entreprise, vos dettes seront effacées ou non • Vendredi 20 octobre - Grand Raid : alors que les "fous" sont lancés, les traileurs de Bourbon sont dans les starting-block (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 16 octobre - Fortes chaleurs, peu de pluies… La Réunion face à de (futurs) bouleversements climatiques

À La Réunion la semaine passée (le 12 et 13 octobre 2023), se sont tenues les Assises régionales des risques naturels au Moca à Saint-Denis. Objectifs, permettre de se rendre comptes des aléas climatiques auxquels La Réunion devra faire face dans les années à venir. Chaleurs, inondations, mouvements de terrain, érosion, montée des océans… le dérèglement climatique est bel et bien là. La situation va aller en s'empirant, mais il est encore temps de limiter l'impact négatif des hommes sur le climat.

• Mardi 17 octobre - Attaques dans les établissements scolaires : à La Réunion comme ailleurs le risque zéro n'existe pas

Ce lundi 16 octobre 2023sur le parvis de Champ-Fleuri à Saint-Denis, un hommage a été rendu à Dominique Bernard, le professeur de lettres tué vendredi à Arras. Menée par un ex élève radicalisé, l'attaque a eu lieu devant l'enceinte et à l'intérieur du collège-lycée Gambetta. Cette intrusion soulève l'épineuse question de la sécurité dans les établissements scolaires. Même si La Réunion se trouve à 10.000 kilomètres du lieu de l'attaque, elle n'est pas à l'abri des menaces d'agressions. "Personne n'est protégé à 100% des possibilités d'intrusion, le risque zéro n'existe pas", note le rectorat de La Réunion en précisant que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des élèves, des agents et des enseignants.

• Mercredi 18 octobre - Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale

Ce mercredi 18 octobre 2023, le préfet de La Réunion va annoncer les mesure de sécurité regrouper dans le plan Vigipirate rehaussé au stade "urgence attentat", le niveau maximal d'alerte. Ce dispositif a été mis en place le vendredi 13 octobre après le meurtre d'un professeur de français devant un collège-lycée d'Arras. Il a été poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. A La Réunion aussi "le risque zéro n'existe pas", raison pour laquelle les mesures de sécurité sont appliquées. A ce jour, une soixantaine de personnes sont fichées S dans le département. Cette classification n'est systématiquement synonyme de radicalisation islamiste.

• Jeudi 19 octobre - Selon que vous serez une grosse ou petite entreprise, vos dettes seront effacées ou non

Réduction, voire effacement des dettes sociales et fiscales des entreprises en difficulté par l’État et les banques relèverait de l'utopie ? Pas vraiment. à La Réunion au cours des derniers mois ces créances ont été gommées pour un certain nombre de (grosses) sociétés. Sans surprise, cela a alimenté la frustration des petites et moyennes entreprises. Croulant sous les dettes, dans un contexte économique difficile, sans aide de l’État ou des banques, ces petites structures s'interrogent sur les raisons de cette "discrimination".

• Vendredi 20 octobre - Grand Raid : alors que les "fous" sont lancés, les traileurs de Bourbon sont dans les starting-block

Ils ont déjà avalé des dizaines et des dizaines de kilomètres, en montée, en descente… et pourtant l'arrivée est encore bien loin pour les coureurs du Grand Raid. "Folles et fous" sont partis de Saint-Pierre, les relayeurs et les coureurs de la Mascareignes poursuivant leur course… Aurélien Dunand-Pallaz a dominé toute la première partie de la nuit, arrivant en tête sur toutes les étapes. Aurélien Dunand-Pallaz en tête aux Coteaux Kerveguen, suivi par Alexis Sevennec et Germain Grangier. Le Réunionnais Judicaël Sautron s'est frayé son chemin jusqu'à la deuxième place à Mare à Boue, avant d'être rattrapé et arrivé 7ème aux Coteaux Kerveguen. C'est au tour des traileurs du Trail de Bourbon de s'élancer sur le terrain.