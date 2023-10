Grand Raid : alors que les "fous" sont lancés, les traileurs de Bourbon sont dans les starting-block

Ils ont déjà avalé des dizaines et des dizaines de kilomètres, en montée, en descente… et pourtant l'arrivée est encore bien loin pour les coureurs du Grand Raid. "Folles et fous" sont partis de Saint-Pierre, les relayeurs et les coureurs de la Mascareignes poursuivant leur course… Aurélien Dunand-Pallaz a dominé toute la première partie de la nuit, arrivant en tête sur toutes les étapes. Aurélien Dunand-Pallaz en tête aux Coteaux Kerveguen, suivi par Alexis Sevennec et Germain Grangier. Le Réunionnais Judicaël Sautron s'est frayé son chemin jusqu'à la deuxième place à Mare à Boue, avant d'être rattrapé et arrivé 7ème aux Coteaux Kerveguen. C'est au tour des traileurs du Trail de Bourbon de s'élancer sur le terrain. Une fois de plus, Imaz Press vous propose de suivre en direct ces jours sportivement intenses (Photos : rb et sly/www.imazpress.com)

05:07 Katie Schide, première femme en tête L'Américaine est la première femme sur cette course. Pour l'heure, la sportive a effectué son dernier pointage à la Croisée coteaux Kerveguen à 4h48. Elle est actuellement 9ème au classement général.

05:04 François D'Haene pas loin de la tête de course François D'Haene, le quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous est en petit forme. Dernier pointage, au Bloc. Ce qui le place actuellement à la 5ème place.

05:03 Judicaël Sautron et Cédric Chavet ne sont pas loin du premier Le Réunionnais a effectué son dernier pointage à la Croisée à 4h30. Derrière lui, Cédric Chavet.

04:59 Aurélien Dunand-Pallaz - toujours premier - a pointé au bloc Aurélien Dunand-Pallaz est toujours en tête de la Diagonale des Fous. Il a pointé à au Bloc à 4h51.

04:46 Bonjour zot tout Nous voilà de retour pour poursuivre avec vous ce Grand Raid 2023. C'est reparti pour suivre les coureurs qui, toute la nuit, n'ont cessé d'arpenter les sentiers de La Réunion. Retrouvez notre précédent live ici.