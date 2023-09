Grand Raid : le trail péi revient... avec un règlement plus strict

Plus de 7.000 coureurs inscrits (actualisé)

Du 19 au 22 octobre 2023 prochain, aura lieu la 31ème édition du Grand Raid de La Réunion. Cette année, les quatre courses traditionnelles reviennent… pour le plus grand bonheur des traileurs. Diagonale des Fous, Trail de Bourbon, Mascareignes et Zembrocal Trail sont au programme. Mais cette année, l'association a prévenu, le règlement sera plus strict... tout en gardant l'esprit familial de cet événement (Photo : rb/www.imazpress.com)

Après une trentième édition réussie – ayant vu la victoire de Beñat Marmissolle et Courtney Dauwalter, la course reine revient avec ses 10.000 mètres de dénivelé sur 165 kilomètres du Sud au nord de l'île.

Pour cette année 2023 d'ailleurs, le grand rendez-vous international du trail a battu des records d'inscription.

"Cette année on a battu certains records", annonçait Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid lors d'une précédente interview. Il évoque d'ailleurs une anecdote. "Au début de l'année on a ouvert les inscriptions. 25.000 personnes en même temps ont appuyé pour s'inscrire, ce qui a mis en rade pendant une semaine tout le dispositif." "Ça a dépassé nos espérances", ajoute Pierre Maunier.

Sur la Diagonale des Fous, la course de trail la plus "folle" de La Réunion, il y a eu plus de 3.825 inscriptions pour 3.000 places. Pour la Mascareignes, presque 2.800 inscriptions pour 1.800 places. Sur le Trail de Bourbon idem. Quant à la Zembrocal, "en cinq jours il n'y avait plus de places".

Aujourd'hui 2.899 coureurs devraient s'élancer de la Diagonale des Fous, 1.660 du Trail de Bourbon et 1.752 pour la Mascareignes. Ils seront 796 pour le Zembrocal Trail.

Parmi les élites de la Diagonale des Fous Mathieu Blanchard, Beñat Marmissolle - vainqueur de l'édition 2022 et Ludovic Pommeret - vainqueur de l'édition 2021. L'américaine Courtney Dauwalter ne sera pas de la partie.

- Quatre courses au coeur des sentiers -

La Diagonale des Fous s'élancera de son traditionnel site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre le jeudi 19 octobre. La première vague partira à 21 heures.

Le non moins exigeant Trail de Bourbon sera lui sur un format de 109 kilomètres et 7.260 mètres de dénivelé. Il s'élancera de Cilaos à 20 heures.

La rapide Mascareignes va se courir sur 71 kilomètres et 4.000 mètres de dénivelé. Il va débuter du village d'Hell-Bourg à Salazie à 1 heure.

Et pour terminer, le trail Zembrocal Trail verra les sportifs se relayer sur 147 kilomètres et 7.99 mètres de dénivelé.

Le Zembrocal Trail est la 4e des courses du Grand Raid de La Réunion. Premier relai entre le stade Raphaël Babet à Saint-Joseph et le parking du Nez de Boeuf. Il partira à 17 heures.

- À chaque course sa vague de départ -

Diagonale des Fous, Trail de Bourbon ou encore Mascareignes... pour chaque course, impossible de faire décoller l'ensemble des traileurs en même temps. C'est pourquoi plusieurs vagues sont mises en place.

Les coureurs connaitront leur vague de départ le jour de la remise des dossards.

- Une course plus stricte -

"On va vers un sérieux de plus en plus intéressant pour la Grand Raid, ce qui nous pousse à être strictes, tout en gardant l'esprit familial de cet événement", note Pierre Maunier, président de l'association.

"Le Grand Raid a un certain statut où il y a des règles et il nous faut nous conformer à ces règles", ajoute-t-il.

De plus, le respect des ravitaillements ainsi que le port du T-shirt seront obligatoires de l'avant-dernier poste de ravitaillement et jusqu'à l'arrivée des quatre courses.

Cette année, contrairement aux autres années, le stade de La Redoute sera "sanctuarisé. Et ce, afin d'éviter que les badauds n'installent leurs voitures à proximité du site.

Ceux qui souhaiteront acclamer les coureurs auront à disposition, plusieurs parkings relais où des navettes les conduiront jusqu'au lieu de l'événement sportif.

- Remise des dossards le 18 octobre -

La remise des dossards de l’édition 2023 est un moment fort où tous les participants se retrouvent ensemble. Elle se tiendra cette année, le mercredi 18 octobre, à Saint-Pierre.

Pour ce faire, les traileurs devront se munir de leur convocation et d’une pièce d’identité valide.

"Pour retirer votre dossard, vous devrez vous munir de votre sac de course avec l'intégralité de votre matériel obligatoire, que vous présenterez au contrôle."

Chaque concurrent recevra une casquette, un Tee-shirt pour la course et des sacs assistance (trois pour la Diagonale des Fous, deux pour le Trail de Bourbon et un pour la Mascareignes).

Durant cette journée d’avant courses, il sera procédé à une remise des dossards par course, établie comme suit :



Il est demandé à chacun des compétiteurs de respecter les tranches horaires retenues.

Il est à noter qu’afin de permettre aux bénévoles de bénéficier d’un temps de repos nécessaire, mais aussi afin de préparer au mieux le passage d’une remise des dossards à l’autre, une pause sera faite entre 12h et 13h.

Pour les personnes qui pour des obligations professionnelles ne peuvent se libérer aux heures prévues par l’organisation, une remise des dossards à titre exceptionnel pourra être envisagée de 17h à 19h, et cela pour l’ensemble des courses

Aucune procuration en vue de retirer un dossard sera acceptée.

- Somin Grand Raid -

Cette année, ceux et celles qui souhaitent marcher sans la pression de la course, tout en soutenant les traileurs, pourront participer à la randonnée "Somin Grand Raid" entre La Possession et le stade de La Redoute à Saint-Denis.

"Une randonnée sans classement qui permet aux inscrits de participer à la manifestation du Grand Raid en côtoyant les raideurs dans leurs derniers efforts", indique l'association Grand Raid.

