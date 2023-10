Grand Raid : sur les traces de nos infiltré(e)s

Du Japon, de Suisse, des Émirats arabes unis, de Bourgogne, du nord de l'Hexagone ou encore et surtout de La Réunion… cette année, ils sont 14 infiltré(e)s à rejoindre Imaz Press.

Ce jeudi, Mickaël Sordel, Emma Smets, Céline Dobies, Guillaume Canesson, Odyle Monteils, Erwan, Hervé Flamand, David Maillochon et Eve Pottiez se sont déjà élancés pour la Diagonale des Fous.

Mickaël Sordel (dossard 192) a décidé de faire cette course en hommage à sa femme décédée d'un cancer du sein. "La course et le trail m'ont aidé à surmonter le deuil de ma femme. Et cette Diagonale sera un peu la renaissance avec ma nouvelle compagne", confie-t-il.

Pour Erwan (dossard 604), cette course et ce mois ont une saveur toute particulière. Il court en hommage à sa sœur qui "a perdu son combat contre le cancer il y a un an et demi".

Céline Dobies (dossard 1133) aussi court pour une personne qui lui est chère. Lucie, une jeune fille en situation de handicap. C'est d'ailleurs en l'honneur de l'association "Milles étoiles pour Lucie" qu'elle va courir.

Hervé Flamand (dossard 21), 40 ans, participe à sa 5ème Diagonale. Le sportif a un objectif bien en tête, arrivé le 21 octobre à la Redoute, jour de son anniversaire.

David Maillochon (dossard 2232) lui aussi n'en est pas à sa première Diagonale. Le sportif participe pour la 15ème fois au Grand Raid. Sa toute première fut en 2000.

Eve Pottiez (dossard 1228), mère de famille, vient tout droit de Belgique pour participer à sa première Diagonale des Fous. "J'ai décidé il y a un an de concrétiser un rêve que j'ai depuis une dizaine d'années", témoigne-t-elle.

Pour Guillaume Canesson (dossard 842), cette toute première Diagonale fait office de retour aux sources pour sa compagne qui a des origines réunionnaises. Une première pour lui mais également pour son fils de deux dans qui découvrira sa famille maternelle.

Emma Smets (dossard 1290) quant à elle, vient affronter les montagnes et descentes de La Réunion, bien loin de son entraînement habituel aux Émirats arabes unis.

Traileuse remarquée comme remarquable, Odyle Monteils (dossard 412), doyenne de cette Diagonale des Fous 2023. À 79 ans, Odyle n'a peur de rien et surtout pas d'affronter les 165 kilomètres et 10.000 mètres. C'est d'ailleurs la cinquième fois qu'elle participe.

Sur la Mascareignes

Aceldy Jean-Fabrice (dossard 3052), Réunionnais - originaire de la Rivière Saint-Louis - court pour rendre hommage à ses deux enfants dont l'une a eu le cancer. Fondateur du groupe "Les Amis du trail", cela fait un an qu'il a commencé à courir. "Je cours toujours en jaune avec la photo de mes enfants sur mon tee-shirt", dit-il.

La Mascareignes, il a décidé de la faire "pour honorer la force que ma fille a eu face à son cancer – le rétinoblastome, cancer rare qui touche uniquement les enfants de 0 à 5 ans". "Ma fille a été victime à un mois et demi et a dû être énuclée de son œil gauche", témoigne le papa.

Anthony Deschamps (dossard 3154) fais la Mascareignes pour la première fois suite à un pari fou lancé avec un ami lors d'une soirée fin de l'année dernière", confie Anthony qui l'avoue, "n'a jamais fait de sport de ma vie".

"Mais l'année dernière, en juin 2022, j'ai eu un accident de vélo en allant au travail qui aurait pu être grave mais qui ne m'aura coûté que deux côtes cassées et surtout une fracture de l'olécrane et sept mois d'arrêt de travail." "Une fois la douleur moins forte, j'ai commencé à marcher à l'Étang-Salé, puis courir 5km, 10km, 20km…", témoigne-t-il.

Salvatore (dossard 3396), 57 ans, Réunionnais résidant à la Montagne participe lui aussi pour la toute première fois à la Mascareignes. Après avoir été bénévole à plusieurs reprises, c'est en tant que coureur qu'il se lance.

- D'autres infiltrés en attente -

Prochains à prendre le départ ce vendredi soir, Thibault Rivière, Antoine Poulet pour le Trail de Bourbon. Ainsi que Anthony Deschamps, Salvatore et Aceldy Jean-Fabrice pour la Mascareignes.

Sur le Trail de Bourbon

Thibault Rivière (dossard 5868) vit à La Réunion depuis un an. Il se lance à l'assaut du Trail de Bourbon pour la toute première fois. "Je me suis lancé dans cette épreuve qui est l'apogée de ce qu'est l'esprit du trail à La Réunion", dit-il.

S'il fait cette course c'est "pour faire partie de cette belle aventure collective, pour voir et revoir les beaux paysages de l'île et pour me faire plaisir sur les sentiers en rencontrant des gens tout au long du parcours". Thibault Rivière souhaite également se "prouver que je suis capable de réaliser un effort de la sorte sans suivre les tendances actuelles du monde du trail".

Antoine Poulet (dossard 5236), Réunionnais originaire du Tampon et vivant au Havre participe pour la première fois au Trail de Bourbon. Pour cet infirmier au Samu, "effectuer le Trail de Bourbon est un défi personnel et collectif sur l'île qui m'a vu grandir".

