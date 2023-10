Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale

Ce mercredi 18 octobre 2023, le préfet de La Réunion va annoncer les mesures de sécurité regroupées dans le plan Vigipirate rehaussé au stade "urgence attentat", le niveau maximal d'alerte. Ce dispositif a été mis en place le vendredi 13 octobre après le meurtre d'un professeur de français devant un collège-lycée d'Arras. Il a été poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. À La Réunion aussi "le risque zéro n'existe pas", raison pour laquelle les mesures de sécurité sont appliquées. À ce jour, une soixantaine de personnes sont fichées S dans le département. Cette classification n'est systématiquement synonyme de radicalisation islamiste (Photo rb/www.imazpress.com)

Ce mercredi 18 octobre 2023, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, vade tenir une conférence de presse ce mercredi matin pour évoquer le déploiement du dispositif "urgence attentat" dans notre département.

Le représentant de l'État va décliner les différentes mesures de sécurité prise dans le cadre de cette valerte maximale déclenché ce vendredi.

Dans le contexte actuel et suite à l’attentat terroriste à Arras, j’ai décidé de rehausser la posture Vigipirate au niveau le plus élevé urgence attentat. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 13, 2023

"Quelques milliers" de militaires supplémentaires vont être mobilisés pour "surveiller les centres commerciaux, pour protéger tous les Français", avait précisé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

- L'assaillant d'Arras mis en examen -

Après 96 heures de garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat au couteau de l'enseignant l'assaillant, et d'autres suspects, ont été présentés ce mardi à un juge d'instruction antiterroriste de Paris.

Ils ont été mis en examen.

Pour rappel, vendredi, muni d'un couteau, il s'est rendu à son ancien établissement, la cité scolaire Gambetta-Carnot. Il a mortellement poignardé Dominique Bernard, professeur de français âgé de 57 ans, puis blessé trois autres personnes avant d'être interpellé par une patrouille de police.

Mohammed Mogouchkov était suivi par la DGSI "depuis la fin du mois de juillet", selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, par des écoutes et des mesures de surveillance physique.

Deux de ses frères ont également été placés en garde à vue: son cadet, âgé de 17 ans, qui se trouvait à proximité d'un autre établissement scolaire d'Arras, mais sans arme, et son aîné, actuellement incarcéré.

Ce dernier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, en 2023, pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat aux abords du palais de l'Elysée. Il a ensuite été condamné pour apologie du terrorisme.

- Fiché "S" ne veut pas forcément dire islamiste -

Attaque terroriste à Arras, attentat de Bruxelles… les deux assaillants étaient fiché S. "Fiché S"… un terme qui revient fréquemment lors des affaires de terrorisme. Souvent assimilé aux attentats perpétrés par des individus soupçonnés de radicalisation islamiste, ce terme est pourtant bien plus large. Il englobe les personnes potentiellement menaçantes pour la sûreté de l'État. À La Réunion, une soixante de personnes sont fichées "S".

Tous les fichés S ne sont pas des islamistes radicaux. Les personnes fichées S peuvent l'être en raison de leur appartenance à des groupes anarchistes, ou nationalistes corses ou basques. "Elles sont fichées pour de multiples raisons, détectées par nos services en raison de leur attitude, de leur comportement, fréquentations, consultations de sites…" explique Mickaël Hoarau de Unsa Police, contacté par Imaz Press.

Mais alors, que signifie vraiment la fiche S ? Cette fiche est une sous-catégorie du fichier des personnes recherchées. Elle vise donc les personnes présentant une menace pour la France. Un dispositif mis en place par l'État en 2015 à la suite des attentats terroristes à Paris.

Si l'objectif à la base était de suivre les individus soupçonnés de radicalisation religieuse et susceptibles de passer à l'acte, les fiches S sont subdivisées en plusieurs niveaux.

La fiche S - pour sûreté de l’État - vise, selon la loi, des personnes "faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard".

Une fiche S peut par exemple concerner une simple relation d’un terroriste connu.

Figurent sur cette fiche S, l'état civil complet de la personne recherchée (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, pseudo), une photo et un signalement, les motifs de la recherche et la conduite à tenir en présence d'une personne fichée.

La fiche S est surtout destinée à attirer l'attention des forces de sécurité si l'une des personnes fichées est interpellée. Elles doivent alors en référer aussitôt aux services de renseignement.

- Plusieurs niveaux -

Il y a plusieurs degrés dans les fiches S afin d’assurer un suivi des personnes fichées en fonction de leur dangerosité. Ces degrés sont matérialisés par des chiffres qui vont de 1 à 16.

En France, ce sont les enquêteurs de la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) qui sont chargés de surveiller et d'enquêter sur ces profils lorsqu'ils constituent une menace sérieuse.

Le président de la République française a d'ailleurs demandé le 16 octobre aux préfets de chaque département de réévaluer le niveau de la menace terroriste en France en faisant le point sur la totalité des fichés S.

Ce lundi 16 octobre, Gérald Darmanin, le ministère de l’Intérieur, a fait état lors d’un point presse de 20.120 individus répertoriés dans le FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste). Sur ce chiffre, 5.100 font l’objet d’un suivi actif. Parmi eux : 1.411 sont de nationalité étrangère, dont 489 se trouvent sur le territoire national. 214 sont actuellement incarcérés en prison ou font l’objet d’un placement dans un établissement psychiatrique et 82 sont assignés à résidence.

Il reste donc 193 étrangers en situation irrégulière inscrit au FSPRT. C’est ce groupe qui devrait faire l’objet d’un ciblage particulier, en vue "d’une expulsion systématique", selon la formule du ministre.

Si vous êtes témoin d’un événement suspect, en ligne ou non, ou si vous détenez une information importante pour les autorités, adressez-vous directement aux services de police en composant le 17 ou le 112.

D'ailleurs, comme le reste de la population, les membres de la communauté éducative peuvent contacter le numéro vert national de la plateforme "Stop Djihadisme". Il est joignable au 0.800.005.696, du lundi au vendredi de 9h à 18h.

