Attaque au couteau à Arras : un professeur tué, deux blessés dont un en urgence absolue

Un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais) vendredi matin, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source policière. Parmi les deux blessés figurent un agent de sécurité en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a indiqué une deuxième source policière. L’auteur, qui aurait crié "Allah Akbar" selon une source policière, a été interpellé (Photo : AFP)

15:02 Des témoins ont tenté de maîtriser l'assaillant Avant l'arrivée des forces de l'ordre, plusieurs personnes à l'intérerieu du lycée ont tenté d'interpeller l'individu. Au moins l'un de ces intervenants a été blessé par l'assaillant. Regardez

14:54 L'auteur des faits est fiché S L'AFP indique que l'auteur des faits est d'origine tchétchène et fiché S. De même source, on précision qu'il est âgé de 20 ans et né en Russie. ???? ALERTE INFO

14:41 Un témoin de faits a filmé l'assaillant armé d'u couteau et faisant face à deux personnnes Regardez ???? #Arras L’homme tué dans l’attaque au couteau est un professeur. Un agent de sécurité est en urgence absolue et un autre professeur est en urgence relative. La sous-direction antiterroriste a été saisie. Emmanuel Macron se rend sur place. #12h45 pic.twitter.com/1Bk34tRAHv — M6 Info (@m6info) October 13, 2023

14:39 Le parquet national antiterroriste saisi Le Parquet national antiterroriste vient de se saisir de l'enquête, ouverte des chefs de "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes", d'après BFMTV.

14:36 Un blessé en urgence absolu Parmi les deux blessés figurent un agent de sécurité en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a indiqué une deuxième source policière.

14:31 Les premières réactions affluent de la part des politiciens "Mes pensées vont à la victime, aux blessés, à leurs familles. J'apporte mon plein soutien à toute la communauté enseignante, aux élèves" réagit Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. "3 ans après l'acte terroriste contre Samuel Paty, horrifiée par l'attaque et l'assassinat d'un enseignant au Lycée Gambetta" écrit Mathilde Panot, cheffe de file de LFI. "J'adresse au nom de mon groupe tout mon soutien et mes pensées aux proches du défunt, aux blessés, aux élèves, ainsi qu'à la communauté éducative de l'établissement et de notre pays"



"Tout mon soutien aux lycéens, aux enseignants et aux agents de la Région Hauts-de-France" réagit Xavier Bertrand, président de la Région, qui annonce se rendre sur place.

14:15 Emmanuel Macron se rend à Arras, l’Assemblée nationale suspend ses travaux L’Elysée a annoncé, vendredi, que le président de la République va se rendre à Arras dans les prochaines heures. Au même moment, l’Assemblée nationale a annoncé suspendre ses travaux en solidarité avec les victimes. #Arras : l'Assemblée nationale "exprime sa solidarité et ses pensées à l'égard des victimes, de leurs proches et de la communauté éducative", indique la présidente de séance @NaimaMoutchou.

14:13 Les élèves toujours confinés à l’intérieur de l’établissement Les policiers font place nette aux abords de l'établissement, où sont arrivés de nombreux parents très inquiets, selon la Voix du Nord. Les élèves sont toujours confinés à l'intérieur. ALERTE - Un professeur tué et plusieurs blessés dans une attaque au couteau dans un lycée à #Arras, dans le Pas-de-Calais (BFMTV). pic.twitter.com/k5QjdGaNiI — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 13, 2023

14:02 La préfecture du Pas-de-Calais conseille d’éviter le secteur Un important déploiement de secours est en place au niveau de la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras depuis ce vendredi matin.Un important déploiement de secours est en place au niveau de la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras depuis ce vendredi matin. Une opération de police a eu lieu ce matin à #Arras à la cité scolaire #Gambetta. L'auteur des faits a été interpellé par la @PoliceNat62.



14:01 L'auteur des faits interpellé D’après les informations, le suspect a crié "Allah Akhbar". Il a été interpellé. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sur X (anciennement Twitter). "Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L'auteur des faits a été interpellé par la police", a déclaré le ministre de l'Intérieur. Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

14:00 Un mort et deux blessés graves Selon les informations de l'AFP, un professeur de français est mort et deux personnes seraient grièvement blessées. Attaque au couteau dans un lycée d'Arras: un mort, deux blessés graves #AFP pic.twitter.com/xxhXAJlD7m — Agence France-Presse (@afpfr) October 13, 2023 Aucun lycéen n'a été blessé.

13:59 Bonjour et merci de nous retrouver pour ce live. Une attaque au couteau a eu lieu ce vendredi 13 octobre dans un lycée d'Arras. Un enseignant est mort et plusieurs autres personnes ont été blessées.