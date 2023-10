Ail, fait maison, 49.3, Kabarlire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 octobre 2023 : - Ail, ce (très) fragile produit d'exception - Indiquer les plats non "faits maison" : une façon de "distinguer la cuisine industrielle de la cuisine traditionnelle" - Budget de la Sécu: Borne déclenche sans surprise un nouveau 49.3 - Saint-Paul : un salon pour les livres dédié aux mondes créoles - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça continue de chauffer !

Ail, ce (très) fragile produit d'exception

Après les récoltes qui ont démarré en septembre, l'heure était aux derniers préparatifs ces derniers jours pour les agriculteurs participant à la fête de l'ail. L'évènement débute ce jeudi 26 octobre 2023 à Petite-Ile. Il sera l'occasion de vendre la production annuelle d'ail péi, qui reste un produit d'exception au prix élevé.

Indiquer les plats non "faits maison" : une façon de "distinguer la cuisine industrielle de la cuisine traditionnelle"

A partir de 2025, les restaurants pourraient être obligés de préciser si leurs plats sont, oui ou non, faits maison. Une directive souhaitée par le gouvernement afin de "mettre en valeur la gastronomie française", et valoriser les établissements qui favorisent le fait-maison. Une annonce qui est globalement bien accueillie dans le monde de la restauration à La Réunion, qui considère surtout que cela "mettre en valeur les restaurants qui offrent du fait maison".



Budget de la Sécu: Borne déclenche sans surprise un nouveau 49.3

Un air de déjà-vu: Élisabeth Borne a sans surprise dégainé mercredi un nouveau 49.3 à l'Assemblée, sur la partie "recettes" du budget de la Sécurité sociale, au deuxième jour de l'examen de ce texte, s'attirant en retour deux nouvelles motions de censure.

Saint-Paul : un salon pour les livres dédié aux mondes créoles

Le vendredi 3 et le samedi 4 novembre 2023, se tiendra à la médiathèque Cimendef de Saint-Paul, le Kabarlire. Un événement littéraire ayant pour vocation de célébrer la culture créole. Au-delà d'un simple salon du livre, c'est l'occasion pour les Réunionnais de découvrir ou redécouvrir la richesse culturelle de leur île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça continue de chauffer !

Ce jeudi 26 octobre 2023, Matante Rosina a décidé de rester chez elle, à l'ombre de son manguier en se rafraichissant avec une tisane de citronnelle bien glacée. Même à l'ombre elle a très chaud. Pour notre gramoune, la météo du jour s'annonce bien ensoleillée mais au fur et à mesure, les nuages typiques des pentes commencent à faire leur apparition. Dans l'après-midi, la météo est différente au nord et au sud. Au nord, le soleil continue de briller. Dans le sud, des averses sont prévues et peuvent même être intenses.