Ça continue de chauffer !

Ce jeudi 26 octobre 2023, Matante Rosina a décidé de rester chez elle, à l'ombre de son manguier en se rafraichissant avec une tisane de citronnelle bien glacée. Même à l'ombre elle a très chaud. Pour notre gramoune, la météo du jour s'annonce bien ensoleillée mais au fur et à mesure, les nuages typiques des pentes commencent à faire leur apparition. Dans l'après-midi, la météo est différente au nord et au sud. Au nord, le soleil continue de briller. Dans le sud, des averses sont prévues et peuvent même être intenses. (photo rb/www.imazpress.com)