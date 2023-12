Pont de la Rivière de l'Est, ce qui change, Israël-Hamas, Le Quotidien et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er décembre 2023 : - Pont de la Rivière de l'Est : un chantier hors normes pour une restauration dans les règles de l'art - Carburants, prime de Noël, aide aux victimes de violences conjugales… ce qui change au 1er décembre - Le Hamas se dit prêt à prolonger la trêve à Gaza, après un appel de Blinken - La Région va verser 600.000 euros d'aide au Quotidien - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade cette nuit

Pont de la Rivière de l'Est : un chantier hors normes pour une restauration dans les règles de l'art

Après plusieurs années de travaux, le pont suspendu de la rivière de l'Est retrouve de sa superbe. Érigé en 1893 par les ingénieurs et industriels Ferdinand Arnodin et Pierre-Joseph Bonnin pour relier l'Est au Nord, le pont est fermé au public depuis 2016 pour des raisons de sécurité. En 2020, le pont a été sélectionné comme projet emblématique de La Réunion par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Trois années après… le pont a été inauguré ce jeudi 30 novembre en présence de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier. Retour sur un chantier hors normes

Carburants, prime de Noël, aide aux victimes de violences conjugales… ce qui change au 1er décembre

Le dernier mois de l'année 2023 commence à peine en ce vendredi 1er décembre que plusieurs changements sont à prévoir dans notre quotidien. Première nouvelle et pas des moindres, la deuxième baisse (mensuelle) consécutive du prix des carburants à La Réunion. À l'approche de Noël, ce sont également 93.000 allocataires qui vont bénéficier de la prime versée par la CAF. D'autres nouvelles règles entrent en vigueur… À quoi faut-il s'attendre ? Tour d’horizon de ce qui change

Le Hamas se dit prêt à prolonger la trêve à Gaza, après un appel de Blinken

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi des prisonniers et des otages, à quelques heures de l'expiration de leur trêve dans la bande de Gaza.

La Région va verser 600.000 euros d'aide au Quotidien

L'information a été révélée ce jeudi 30 novembre 2023 par freedom.fr, elle a ensuite été confirmée à Imaz Press: la commission permanente de la Région votera ce vendredi 1er décembre 2023 une aide exceptionnelle de 600.000 euros au Quotidien qui est en procédure de liquidation. Une audience du tribunal de commerce est programmée le 13 décembre prochain. A cette date les magistrats pourraient décider de la liquidation ou non de l'entreprise. Avec cette aide, le Quotidien peut espérer se voir accorder un sursis de trois mois si aucun repreneur ne s'est manifesté d'ici le 13 décembre. Dans un article paru jeudi après-midi, le JIR, également en difficultés financières, annonce avoir demandé à la Région de lui verser également 600.000 euros d'aide.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade cette nuit

Pour ce premier jour du mois de décembre, Matante Rosina pense que la météo va être identique à celle de la veille. Le soleil s'accroche le matin mais l'après-midi, les nuages viennent lui passer devant. Dans la soirée, pour notre Matante, le temps va certainement se dégrader. Vous pourrez même parfois entendre quelques coups de tonnerre.