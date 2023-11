Carburants, prime de Noël, aide aux victimes de violences conjugales… ce qui change au 1er décembre

Le dernier mois de l'année 2023 commence à peine en ce vendredi 1er décembre que plusieurs changements sont à prévoir dans notre quotidien. Première nouvelle et pas des moindres, la deuxième baisse (mensuelle) consécutive du prix des carburants à La Réunion. À l'approche de Noël, ce sont également 93.000 allocataires qui vont bénéficier de la prime versée par la CAF. D'autres nouvelles règles entrent en vigueur… À quoi faut-il s'attendre ? Tour d’horizon de ce qui change

???? Bonus écologique

???? Versement de la prime de Noël

????‍???? Ouverture de Parcoursup



Découvrez ce qui change en France au mois de décembre ⤵️ pic.twitter.com/9OcDpGMXW4 — Gouvernement (@gouvernementFR) November 29, 2023

- Des carburants moins chers -

Bonne nouvelle pour ce mois de décembre qui arrive. Le prix des carburants est de nouveau en baisse. Au 1er décembre, le prix maximum du super sans-plomb diminue de 1 centime et celui du gazole de 7 centimes.

Le sans-plomb passe à 1,71 euro tandis que le gazole diminue à 1,39 euro.

La bouteille de gaz reste elle au prix fixe de 15 euros grâce aux aides locales.

- Une aide (une seule) pour les victimes de violences conjugales -

En ce dernier mois de l'année, est lancé l'aide d'urgence destinée aux victimes de violences conjugales.

À compter de ce 1er décembre une personne victime présentant une plainte ou une ordonnance de protection pourra bénéficier d'une aide allant de 243 à 1.337 euros en fonction du salaire et du nombre d'enfants. Si et seulement si elle a contacté sa Caisse d'allocations familiales (CAF).

Cette aide directe versée en trois à cinq jours doit permettre aux victimes de faire face à leurs dépenses en cas de mise à l’abri et de séparation.

Mais attention, elle n'est versée qu'en une seule fois.

À La Réunion, lors des Assises des violences intrafamiliales, il avait été évoqué 11.208 victimes de violences en 2022. Sur ces victimes, 1 personne sur 2 l’est au sein de la famille. En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.

- Versement de la prime de Noël -

Comme chaque mois de décembre, la prime de Noël – très attendue pour acheter les cadeaux - sera versée à plus de deux millions de foyers français, par Pôle emploi, la CAF ou la MSA, dont 93.000 allocataires à La Réunion.

Cette prime va de 152 euros pour une personne seule à plus de 500 euros pour une famille avec cinq enfants. Elle sera versée automatiquement, sans aucune démarche à effectuer, entre le 15 décembre 2023 et début janvier 2024.

Petite nouveauté toutefois, une aide complémentaire à la prime de Noël devrait être automatiquement versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) aux familles monoparentales, d’un montant allant de 115 à 200 euros.

- Ouverture de Parcoursup -

Le casse-tête de l'orientation pour les lycéens va pouvoir également démarrer à compter du 20 décembre, date d’ouverture de la plateforme d’information sur les formations post-bac Parcoursup .

Cette dernière va permettre aux étudiants de consulter plus de 23.000 formations. Ces derniers pourront explorer les différents programmes avec des fiches de présentation mentionnant les dates de journées portes ouvertes, de poursuite d’études ou encore les débouchés professionnels.

- Fin du malus pour les retraites complémentaires -

Le système de "malus", qui entraîne la réduction de 10 % de la pension de retraite durant trois ans ou jusqu’à 67 ans sur les pensions complémentaires des retraités du régime Agirc-Arrco, sera supprimé dès le 1er décembre pour les nouveaux retraités.

Pour les salariés ayant pris leur retraite avant le 1er décembre, ce système prendra fin au 1er avril 2024.

- Fin du bonus vélo -

Plus qu’un mois pour profiter du bonus vélo. Avec ce dispositif qui prend fin au 31 décembre 2023, il est possible de bénéficier d’une aide allant jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un vélo neuf, et jusqu’à 2.000 euros pour l’achat d’un vélo électrique cargo, rallongé, pliant ou adapté à une situation de handicap.

Ce dispositif concerne les ménages ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14.089 euros et pour les primes les plus élevées ceux dont le revenu fiscal par part est inférieur à 6.358 euros.

La demande s’effectue sur primealaconversion.gouv.fr

- Dernières échéances pour les impôts -

Les personnes souhaitant corriger leur déclaration d’impôt sur le revenu ont jusqu’au 6 décembre pour le faire.

Pour modifier l’avance de 60 % de crédit d’impôts dont certains bénéficient pour l’emploi d’une aide à domicile, le versement de dons ou de cotisations syndicales, la date limite est fixée au 13 décembre.

Quant à la demande de mensualisation des impôts locaux pour 2024, il faut effectuer sa demande avant le 15 décembre.

- Taxe d’habitation -

La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023 mais reste maintenue pour les résidences secondaires. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu’au 20 décembre pour payer en ligne la taxe d’habitation

Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 27 décembre.

Si vous n’utilisez pas de moyen de paiement dématérialisé, vous avez jusqu’au 15 décembre pour payer votre taxe d’habitation.

Concernant la taxe sur les logements vacants, les dates sont identiques.

