Fabrisio Saïdy, tri collectif, attentat, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 décembre 2023 : - Fabrisio Saïdy veut rentrer à la Réunion après les Jeux de Paris - Tri des déchets : vous pensiez bien faire et pourtant... il y a encore trop d'intrus dans votre bac jaune - Attentat près de la tour Eiffel: l'assaillant toujours en garde à vue, a fait allégeance à l'EI - Contrôles routiers : 221 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Fabrisio Saïdy veut rentrer à la Réunion après les Jeux de Paris

Fabrisio Saïdy était en vacances à La Réunion ces derniers jours. Le coureur de 400m, pas épargné par les blessures ces trois dernières années, en a profité pour annoncer qu’il avait décidé de rentrer à La Réunion après les Jeux olympiques de Paris 2024, auxquels il espère participer en partant à la chasse aux minimas dès février en Australie puis en Nouvelle-Zélande

Tri des déchets : vous pensiez bien faire et pourtant... il y a encore trop d'intrus dans votre bac jaune

647 kilos de déchets sont produits par an et par habitant à La Réunion. De plus, le tri des emballages ménagers et papiers progresse avec plus de 2,6 kilos par habitant dans notre département. Toutefois, et même si la majorité des personne pense bien faire en jetant dans leur bac jaune les produits estampillés à recycler, trop de ces déchets ne devraient pas s'y trouver. Et pour cause, à La Réunion, le tri n'est pas le même que dans l'Hexagone, notre île n'ayant pas encore les capacités de valoriser l'ensemble des déchets ménagers. Face à cet imbroglio du tri - mettant le flou dans la tête des Réunionnais – on vous explique les bons gestes à avoir

Attentat près de la tour Eiffel: l'assaillant toujours en garde à vue, a fait allégeance à l'EI

Toujours en garde à vue dimanche, l'islamiste radical qui a tué un jeune touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes à proximité de la tour Eiffel à Paris samedi soir avait fait allégeance au groupe Etat islamique avant son passage à l'acte, qui pose aussi la question du suivi psychiatrique de certains jihadistes.

Contrôles routiers : 221 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 01 au 03 décembre 2023 permettant de relever 96 infractions. Du côté de la gendarmerie, 125 infractions ont été relevées sur 11 opérations de contrôle

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Ce lundi 4 décembre 2023, l'île de La Réunion est inondée de soleil. Matante Rosina admire ce ciel bleu sans nuages de bon matin. Dans l'après-midi, le ciel devrait se couvrir. Les nuages apportent un peu d'ombre ce qui n'est pas pour déplaire notre Matante qui avait bien chaud.