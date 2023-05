Messe de la Pentecôte, pétrels, Turquie, haut de gamme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 mai 2023 : - Messe de la Pentecôte : des milliers de personnes attendues à l'église du Chaudron - 98% des sauvetages de pétrels réalisés pendant les "Nuits sans lumière" - Erdogan, maître de la Turquie pour cinq ans de plus - Haut de gamme à l'égyptienne: la rencontre du luxe et de l'artisanat - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi ensoleillé

Messe de la Pentecôte : des milliers de personnes attendues à l'église du Chaudron

La Pentecôte et sa célébration se poursuivent ce lundi 29 mai 2023, jour férié. Après Pâques et l'Ascension, cette fête marque la venue de l'Esprit saint sur Terre. Habituellement, des milliers de catholiques se rassemblent en ce jour sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis pour une messe extérieure. Après plusieurs années impactées par le covid, la tradition devrait être relancée.

98% des sauvetages de pétrels réalisés pendant les "Nuits sans lumière"

Le 11 mai 2023, sonnait pour la Société d'étude ornithologique de La Réunion (Seor), la fin de la compagne de sauvetage des jeunes pétrels de Barau. Non pas qu'ils ne prennent plus en charge des oiseaux, mais seulement que depuis cette date, ils n'ont plus reçu de signalement d'oiseaux échoués. Cette année, 1.035 pétrels ont été pris en charge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que 98% des oiseaux signalés l'ont été durant l'opération "Nuit sans lumière". D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île.



Erdogan, maître de la Turquie pour cinq ans de plus

L'indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan, confirmé dimanche pour cinq années supplémentaires à la tête de la Turquie, a appelé son pays à "la solidarité et l'unité" face aux défis qui l'attendent.



Haut de gamme à l'égyptienne: la rencontre du luxe et de l'artisanat

Bijoux en or et en argent, tapis aux couleurs vives ou cotonnades et soieries: en s'appuyant sur le savoir-faire ancestral des artisans, des marques de luxe posent les fondations du haut de gamme à l'égyptienne.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi ensoleillé

En ce jour férié (malheureusement pas pour tout le monde) Matante Rosina pense que ce lundi 29 mai 2023 devrait conserver de belles périodes ensoleillées sur toute l'île. Elle n'oublie pas le vent qui se renforce un peu plus chaque jour sur les côtes les plus exposées.