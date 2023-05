98% des sauvetages de pétrels réalisés pendant les "Nuits sans lumière"

Le 11 mai 2023, sonnait pour la Société d'étude ornithologique de La Réunion (Seor), la fin de la compagne de sauvetage des jeunes pétrels de Barau. Non pas qu'ils ne prennent plus en charge des oiseaux, mais seulement que depuis cette date, ils n'ont plus reçu de signalement d'oiseaux échoués. Cette année, 1.035 pétrels ont été pris en charge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que 98% des oiseaux signalés l'ont été durant l'opération "Nuit sans lumière". D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île (Photo : rb/www.imazpress.com)

98%, c'est le chiffre d'oiseau signalés durant l'opération "Nuits sans lumière", comme nous l'évoquions ci-dessus. Pour la Seor, "cette opération (ndlr – Les Nuits sans lumière) est essentielle pour la conservation du pétrel de barau et doit être reconduite chaque année".

Au cours de cette opération, calée en fonction du prévisionnel des envols du mois d’avril, "nous avons récupéré 1.011 jeunes pétrels de Barau, soit 98% du nombre total d’oiseaux signalés pendant cette saison".

"En parallèle, il est essentiel de poursuivre le travail de rénovation de l'éclairage public et privé afin de diminuer la pollution lumineuse." De plus, "il est primordial d'adapter nos pratiques notamment sportives durant cette période pour limiter notre impact sur notre biodiversité", ajoute la Seor.

La Seor qui se propose d'ailleurs d'accompagner les communes et les partenaires privés "dans le but de leur apporter les éléments de bilan et les préconisations à mettre en œuvre pour limiter le risque d’échouage lors de la prochaine saison d’envol des pétrels de Barau".

Lire aussi - Extinction des lumières : faire (encore) mieux pour sauver les pétrels



- Davantage d'échouages à Saint-Pierre, Le Port et Saint-Paul -

Pour cette saison d’envol des jeunes pétrels de Barau, le secteur ayant regroupé la majorité des échouages est la commune de Saint-Pierre avec 261 oiseaux gérés, soit 25% du total, " cela malgré nos nombreuses alertes tout au long de la saison", déplore la Société d'études ornithologique de La Réunion.

Sur le secteur Ouest, les communes sur lesquelles la Seor dénombre le plus de signalements sont les communes du Port et de Saint-Paul avec respectivement 146 et 116 pétrels recueillis.

Sur le secteur Nord, la commune regroupant le plus de prises en charge est la commune de Saint-Denis avec 86 pétrels de Barau. La Seor constate tout de même une diminution du taux de prise en charge des oiseaux sur cette commune.

Sur le secteur Est, la commune qui regroupe le plus de signalements est la commune de Saint-André avec 38 oiseaux.

D'où l'importance pour ces collectivités de poursuivre l"action "Nuits sans lumière". Pour rappel, les "Nuits sans lumière" ont débuté le 07 avril au soir jusqu’au 3 mai au soir et ont pour objectif de sensibiliser la population à la problématique de la pollution lumineuse et aux efforts de réduction voire d’extinction des éclairages.

- Un millier de pétrels pris en charge -

Durant la saison 2023 (du 28 mars au 11 mai), 1.035 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge par la Seor. 91% des oiseaux ont pu être sauvés et relâchés (soit 891).

Malheureusement, 144 oiseaux n'ont pas survécu. 5% d'entre eux ont été signalés morts, 7% sont morts avant leur arrivée au centre de soins au cours de leurs rapatriements et 2% sont morts malgré les soins et traitements prodigués dont 0,2% qui ont dû être directement euthanasiés au vu de leurs symptômes sévères (luxation, fracture, ...).

La Seor, et malgré les oiseaux décédés, tient d'ailleurs à souligner l'implication de la population. "Comme les années précédentes et certainement grâce à la communication mise en œuvre, on constate une implication importante de la part de la population qui nous signale également des oiseaux morts."

Lire aussi - Près de 1.000 jeunes pétrels de Barau sauvés et relâchés cette année

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com