Près de 1.000 jeunes pétrels de Barau sauvés et relâchés cette année

Fin de la campagne de sauvetage des jeunes pétrels de Barau. Depuis le 11 mai 2023, le Centre de soins ornithologique de la Seor n'a plus reçu de signalements de pétrels de Barau échoués. Ce qui signifie, pour la Seor, la fin de la saison 2023. Une saison où ont été pris en charge 1.035 jeunes pétrels de Barau. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés (Photo: rb/www.imazpress.com)

Dans son post, la Seor "souhaite remercier l'ensemble de ses partenaires, des collectivités et des privés qui ont collaboré, à tout notre réseau de sauvetage, ainsi qu'à tous les citoyens réunionnais qui ont participé aux extinctions des lumières artificielles et au signalement des oiseaux échoués, et à l'ensemble de nos bénévoles présents sur l'ensemble de l'île".

