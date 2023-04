Lâcher de pétrels sur le front de mer de La Possession

Ce mercredi 19 avril 2023, 12 pétrels de Barau et un jeune puffin ont été relâchés du front de mer de La Possession. Des oiseaux récupérés par les équipes de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) ce matin même au Port et vers la SRPP. Une action particulièrement importante pour la ville, qui participe aux "Jours de la Nuit". (Photos : rb/www.imazpress.com)



"Depuis le début de l'année, une centaine a déjà été récupérée", explique Christian Léger, président de la Seor. "Pour l'instant cela se maintient car on était dans la bonne période où il y avait encore la Lune mais là elle va disparaître. Ajouté à cela un risque de mauvais temps et cela pourrait être bien pire", dit-il.

Mais comment, lorsque l'oiseau s'échoue, distinguer le pétrel de Barau des autres ? "Le pétrel de Barau est un oiseau aux pattes palmées", explique Léo Chevillon, chargé de mission oiseaux à la Seor. "À La Réunion on quatre espèces de pétrels : le pétrel de Barau, le noir de Bourbon beaucoup plus rare et deux espèces de puffins. Le tropical, petit, noir sur le dos et blanc sur le ventre et le celui du pacifique tout gris et plus gros", précise Léo Chevillon.

S'il n'est pas simple de les différencier, la prise en charge en cas d'échouage reste la même.

Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ?

Si vous trouvez un oiseau échoué, n’hésitez pas à rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. "Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur notre répondeur. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles + structures relais) opérationnel sur toute l’île" précise la SEOR sur sa page.

Quelques conseils si vous tombez sur un oiseau : "mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats. Ne le nourrissez pas !"

Sur la saison, la Seor pourrait en récupérer près de 1.200.

- 800 points lumineux éteints à La Possession -

À La Possession, la maire Vanessa Miranville se veut engagée dans l'opération "Les Jours de la nuit". "Nous éteignons 50 rues, soit l'équivalent de 800 points lumineux sur 3.000, ainsi que les éclairages sportifs très puissants qui perturbent l'envol des oiseaux toute l'année", indique la mairie.

Des éclairages stoppés entre 23 heures et 4 heures du matin.

Des coupures que les administrés ont parfois du mal à comprendre. "L'être humain a besoin de lumière pour se sentir en sécurité et continuer à vivre, c'est donc ici l'occasion de les sensibiliser à la place à laisser à la nature et à la biodiversité", ajoute Vanessa Miranville.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com