La Seor a secouru 278 pétrels en quatre jours

La Société des études ornithologiques de La Réunion (Seor) a indiqué avoir récupéré 278 pétrels depuis dimanche 16 avril 2023. Les oiseaux ont été pris en centre de soin par les professionnels de la Seor.

Les équipes ont récupéré 278 oiseaux comme suit : dimanche : 47 pétrels de Barau ; lundi : 59 pétrels de Barau ; mardi : 78 pétrels de Barau et mercredi : 94 pétrels de Barau... "Et la journée n'est pas terminée !", alerte la Seor qui craint le pire : "Le pic d'envol démarre demain soir... Nous craignons que le centre de soins dépasse la barre des 100 oiseaux pris en charge par jour."

Aujourd'hui, mercredi 19 avril 2023, la Seor a procédé a un lâché de Pétrels qui ont été récupérés hier par les ornithologues.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, n’hésitez pas à rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. "Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur notre répondeur. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles + structures relais) opérationnel sur toute l’île" précise la SEOR sur sa page.

Quelques conseils si vous tombez sur un oiseau : "mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats. Ne le nourrissez pas !"

Sur la saison, la Seor pourrait en récupérer près de 1.200.

Lire aussi - Les pétrels de Barau sous la menace d'un échouage massif