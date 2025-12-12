À retenir ce soir : mules d'argent, narcotrafic, décès d'Edmond Lauret, cambriolages et drogue du Brésil

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 12 décembre 2025 : - Mules d’argent, cash et promesses de vie facile : deux mères de famille envoyées en prison - Trafic de drogues : trois personnes interpellées avec 30 kilos de résine de cannabis et 8 kilos de cocaïne - L'ancien sénateur de La Réunion, Edmond Lauret, est décédé - Cambriolages dans le sud et l'ouest de l'île : quatre personnes condamnées pour un préjudice évalué à plusieurs milliers d’euros - Gillot : un Brésilien en provenance de Bangkok arrêté avec 42 kilos de cannabis

Jugées ce vendredi 12 décembre 2025 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, Shirley T. D., 28 ans, et Murielle J. B., 34 ans, ont été condamnées à deux ans de prison ferme avec maintien en détention pour un transport de près de 48.000 euros en espèces entre La Réunion et l'Hexagone. Deux femmes sans emploi, vivant des minimas sociaux, toutes deux mères de famille, happées par un trafic d’argent qu’elles reconnaissent avoir accepté sans en mesurer les conséquences. Elles ont été condamnées à deux ans de prison ferme avec maintien en détention (Photos sly/www.imazpress.com)

Cette semaine du 8 au 12 décembre 2025, trois personnes ont été interpellées au domicile de l'une d''elles à la Possession avec 30 kilos de résine de cannabis et 8 kilos de cocaïne. Tous seront déférés ce vendredi 12 décembre 2025 devant le parquet de Saint-Denis, en vue d'un jugement en comparution immédiate à délai différé en février 2026.

Edmond Lauret, ancien sénateur de La Réunion, est décédé à l'âge de 76 ans. L'homme politique français est né le 17 mai 1949 au Tampon, il fut inspecteur du Trésor, avant d'entrer au Sénat le 2 juillet 1995 et d’achever son mandat le 23 septembre 2001 faute d'avoir été réélu.

Le jeudi 4 décembre 2025, quatre personnes impliquées dans une série de cambriolages survenus dans le sud et l'ouest de l'île, ont été condamnées respectivement à 8, 4 et 3 ans de prison. Depuis début février 2025, ces personnes se livraient à de multiples vols par effraction au préjudice de professionnels. Les investigations ont permis de rapprocher 22 faits commis sur les six derniers mois, indique la gendarmerie de La Réunion dans un communiqué. Le 8 juillet 2025, sous l'autorité du magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ils avaient été interpellés.

Un Brésilien en provenance de Bangkok a été arrêté à l'aéroport Roland Garros (Gillot) ce jeudi 11 décembre 2025. En provenance de Bangkok (Thaïlande). Il transportait 42 kilos de cannabis. L'herbe était dissimulée dans ses bagages. C'est le troisième ressortissant brésilien en provenance de Bangkok interpellé en deux mois en possession de cannabis.