Réseau routier saturé : plus de 20 kilomètres d'embouteillages de Saint-Denis vers Saint-Paul

Ce vendredi 12 décembre, la patience est de rigueur pour les automobilistes du nord. Il faut attendre de nombreuses minutes pour se rendre dans l'ouest. Le Centre régional de gestion du trafic compte plus de 20 kilomètres de ralentissements pour se rendre vers Saint-Paul. L'une des hypothèses, la modification de la circulation à La Possession, en raison du chantier de la NRL (Photo : rb/www.imazpress.com)

Concernant l'est, aucun événement particulier n'est à relevé, sauf un peu de pluie qui ralentit la circulation, habituellement bien saturée à cette heure-ci.

