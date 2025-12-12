Réseau routier saturé : plus de 20 kilomètres d'embouteillages de Saint-Denis vers Saint-Paul

Ce vendredi 12 décembre, la patience est de rigueur pour les automobilistes du nord. Il faut attendre de nombreuses minutes pour se rendre dans l'ouest. Le Centre régional de gestion du trafic compte plus de 20 kilomètres de ralentissements pour se rendre vers Saint-Paul. L'une des hypothèses, la modification de la circulation à La Possession, en raison du chantier de la NRL (Photo : rb/www.imazpress.com)
Concernant l'est, aucun événement particulier n'est à relevé, sauf un peu de pluie qui ralentit la circulation, habituellement bien saturée à cette heure-ci.
C'est le même cirque aussi dans le sud. Nos routes sont engorgées en permanence! J'ai vu que la Région mettait en place des bus jaunes, peut-être une solution transitoire le temps qu'on trouve enfin une solution de type tramway ou tram train. Finalement, VERGES avait raison, le tout voiture est en train de paralyser l'île
pareil jeudi, ça commence à la grande Chaloupe… Sans raison apparente.
Merci au tout voiture et le refus du tram-train! C'était écrit depuis longtemps et ça ne va pas s'améliorer de si tôt!
Merci pour les embouteillages.
Merci pour avoir supprimer
le tram train