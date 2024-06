Sport pour tous, économie, insolite, aurores boréales et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 juin 2024 : - Le sport c'est la santé… les Réunionnais.ses l'ont bien compris - Pas de hausse d'impôts, et davantage de coupes budgétaires, promet Le Maire - Le scooter du président, maison culte à vendre, une demande qui sent le pâté et un bretzel géant - Un "danger derrière la beauté" des aurores boréales : une activité solaire toujours menaçante - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous un ciel bleu

Le sport c'est la santé… les Réunionnais.ses l'ont bien compris

Nelson Mandela l'avait dit : "J'ai toujours pensé que l'exercice physique est la clef non seulement de la santé du corps mais aussi de la paix et de l'esprit". Une phrase très juste alors que se tient jusqu'à ce dimanche à la Nordev à Saint-Denis, le Salon du trail, du vélo et des sports d'endurance. Le sport est un outil précieux et presque indispensable pour se maintenir en forme. En ville, en forêt, sur le littoral… à pied, en vélo, les Réunionnais ont bien compris l'importance d'une activité sportive, quoiqu'on pût en dire les chiffres, plaçant l'île en queue de peloton en termes de pratique du sport

Pas de hausse d'impôts, et davantage de coupes budgétaires, promet Le Maire

L'abaissement vendredi d'un cran de la note souveraine française par l'agence de notation S&P Global Ratings en raison de la dette croissante a redonné des arguments au ministre de l'Economie pour justifier de futures réductions de dépenses publiques, tout en continuant d'exclure des hausses d'impôts.

Le scooter du président, maison culte à vendre, une demande qui sent le pâté et un bretzel géant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 mai au vendredi 31 mai, le voici. Popularisé par les photos montrant François Hollande, au petit matin, rendre visite à l’actrice Julie Gayet, le scooter le plus connu de la Ve République a été adjugé dimanche 20.500 euros. "Maman, j'ai raté l'avion", cela vous dit forcément quelque chose. La maison du film est à vendre. En couple avec un Breton, une femme a contacté la marque Hénaff afin qu’elle glisse sa demande dans une boîte de leur pâté. En Alsace, on est les champions du monde de... bretzel humain au monde.

Un "danger derrière la beauté" des aurores boréales : une activité solaire toujours menaçante

Normalement limitées aux latitudes élevées, des aurores boréales et australes ont récemment ébloui un grand nombre de Terriens avec un festival de couleurs dans le ciel nocturne jusqu'au Mexique ou encore le sud de l'Europe et de l'Afrique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous un ciel bleu

Matante Rosina a invité sa petite famille pour le déjeuner ce dimanche 2 juin 2924. Le repas se fera dans le jardin puisque notre gramoune a vu qu'il y aura du ciel bleu. Et vous, qu'avez-vous prévu pour ce dimanche ?