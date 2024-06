Le scooter du président, une maison culte à vendre, une demande qui sent le pâté et un bretzel géant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 mai au vendredi 31 mai, le voici. Popularisé par les photos montrant François Hollande, au petit matin, rendre visite à l’actrice Julie Gayet, le scooter le plus connu de la Ve République a été adjugé dimanche 20.500 euros. "Maman, j'ai raté l'avion", cela vous dit forcément quelque chose. La maison du film est à vendre. En couple avec un Breton, une femme a contacté la marque Hénaff afin qu’elle glisse sa demande dans une boîte de leur pâté. En Alsace, on est les champions du monde de... bretzel humain au monde

- Le célèbre scooter de François Hollande vendu 20.500 euros aux enchères

L’engin avait été popularisé par les photos montrant François Hollande, au petit matin, rendre visite à l’actrice Julie Gayet. Le scooter le plus connu de la Ve République, utilisé par l’ex-président François Hollande pour rendre visite en catimini à sa nouvelle compagne Julie Gayet, a été adjugé dimanche 20.500 euros lors d’enchères à Montbazon (Indre-et-Loire).

L’acheteur est Denis Bréhéret, propriétaire d’un musée de l’automobile intitulé "Prestige et collection" à Jallais (Maine-et-Loire), où il envisage d’exposer le célèbre deux-roues, un Piaggio MP3 125 afin que "tout le monde puisse en profiter". Il devra auparavant s’acquitter de 25.420 euros, avec les frais.

Le scooter "fait partie de l’histoire de France. Je le présenterai parmi les 120 véhicules, que je possède déjà, qui vont de 1922 à aujourd’hui", a-t-il déclaré par téléphone à l’AFP.

La vente aux enchères, organisée par la Maison Rouillac au château d’Artigny à Montbazon et qui s’est déroulée devant une quarantaine de personnes, n’aura duré que dix minutes. Les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac avaient soigneusement mis en scène le véhicule, en installant un drapeau bleu blanc rouge de chaque côté, et une réplique en aluminium d’une tour Eiffel, haute de 5 mètres.

Le premier propriétaire du scooter était bien la "Présidence de la République", confirme la carte grise du véhicule, qui compte déjà 34 000 km au compteur. Pour en être sûr, Patrick Sionneau, qui avait racheté le trois-roues à l’Elysée, avait envoyé un ami faire authentifier les photos par François Hollande lors d’une séance de dédicaces d’un de ses livres.

- La maison du film "Maman, j'ai raté l'avion" en vente pour 4,8 millions d'euros

La maison mythique du film "Maman, j'ai raté l'avion" est mise en vente pour un montant de 4.8 millions d'euros. Située à Chicago, elle fait 848m² et a gardé quelques éléments cultes du décor.

C’est l’un des bâtiments les plus connus du cinéma. La maison du film Maman, j’ai raté l’avion, située en banlieue de Chicago, va être vendue, a annoncé l’antenne locale de la chaîne de télévision NBC. Affichée à 5.250.000 euros, la résidence des McAllister justifie son prix avec 848 mètres carrés, six salles de bains, cinq chambres, le tout réparti sur trois étages, liste l’annonce en ligne.

Construite en 1921, la demeure a cependant troqué son look des années 1990 pour un style plus faste, après une large rénovation. Les fans du film pourront cependant retrouver l’escalier et la cheminée d’origine.

- À la demande d’une cliente, Hénaff glisse une demande en mariage dans une boîte de pâté

Une demande en mariage se doit d’être unique et mémorable. Alors certains font preuve d’une grande créativité quand il s’agit de demander la main de leur cher et tendre. Dans le genre insolite, une récente demande en mariage a été mise en lumière par 20 minutes. En couple avec un Breton depuis quelques années, une femme a contacté la marque bretonne Hénaff afin qu’elle glisse sa demande directement dans une boîte de leur pâté. Original direz-vous...

L'entreprise elle-même relayé l’initiative décalée via son compte X (ex-Twitter) avec humour. Dès les premiers contrôles des boîtes vides, la marque a donc fait appel à ses équipes pour veiller à isoler la boîte retenue afin qu’elle suive le processus de fabrication classique.

Bon on rigole on rigole mais nous cette semaine on a fait un truc important : on a mis une demande en mariage dans une boite de Pâté Hénaff ????

Un tread ????

???? 1/8 pic.twitter.com/ksth6cNK2K — Groupe Jean Hénaff (@JeanHenaffSA) May 15, 2024

Cerise sur le gâteau : la boîte est ressortie intacte et parfaite prête à être envoyée à son destinataire.

Mais encore faudrait-il que la demande soit acceptée. Le suspense est à son comble, restez connectés si vous voulez découvrir le dénouement de cette histoire d'amour, gloire et pâté ♥️✨️????

8/8 pic.twitter.com/EpOLP6kXFT — Groupe Jean Hénaff (@JeanHenaffSA) May 15, 2024

Et c'est un oui !

Pour rappel, c'est madame qui fait la demande à monsieur. Il sent le coup fourré parce qu'elle filme, et à cause de la légèreté de la boite.

L'ouverture du Pâté Hénaff montre qu'on a affaire à un professionnel, le son est magnifique ????



2/7 pic.twitter.com/BTxbgFjcml — Groupe Jean Hénaff (@JeanHenaffSA) May 23, 2024

Après plusieurs jours de suspens, le Breton a accepté la demande en mariage faite par sa compagne, confirme le groupe Hénaff.

- 529 Alsaciens battent le record du monde du plus grand bretzel humain

Les Alsaciens champions du monde. L'école hôtelière Asteria, dont l'un des sites est implanté à Strasbourg, a battu un record du monde particulier à Schiltigheim ce lundi 27 mai 2024. Celui du plus grand bretzel humain au monde. 529 Alsaciens ont fait le déplacement.

Les participants se sont rassemblés sur la place de l'hôtel de ville pour former ensemble la forme d'un bretzel de 20 mètres par 25 mètres, dont les contours avaient été dessinés au sol avec une peinture biologique à la craie.

La zone de la place de l'hôtel de ville où le défi était relevé a été entourée de barrières pour permettre au commissaire de justice de filtrer l'entrée et de comptabiliser le nombre de personnes afin de vérifier et valider le record.

Dans la catégorie des reportages cocasses : les Alsaciens viennent de battre le record du monde du plus grand bretzel humain???? @bleualsace pic.twitter.com/bfTpckVje5 — Cloé Geffroy (@GeffroyCloe) May 27, 2024

Le challenge, baptisé "Bretzel du cœur", se faisait aussi au profit des Restos du Coeur du Bas-Rhin.

Le précédent record était détenu par la ville de Mayence en Allemagne où en 2019, 424 personnes s'étaient rassemblées.

wwww.imazpress.com/redac@ipreunion.com