Volcan : légère reprise de l'inflation au Piton de la Fournaise et importante activité en tunnel de lave

L’éruption débutée le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise se poursuit avec une légère inflation. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Bert. Le cône en cours d’édification par l’accumulation progressive des projections de lave est désormais fermé latéralement indique l'Observatoire volcanologique. Avec la fermeture latérale du cône, une importante activité en tunnel de lave est établie. L'enclos reste fermé au public. (Photo photo rb/imazpress.com)

Les "résurgences de coulée et les parties actives aériennes de la coulée se concentrent en aval du site éruptif et en amont du cassé des Grandes Pentes où le champ de lave s’élargit et s’épaissit", précise l'OVPF.

Le front de la coulée de lave, quant à lui, reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route nationale 2 et à une altitude de 660 m.

- Une légère reprise de l'inflation au Piton de la Fournaise -

La reprise de l’inflation de l’édifice, "visible sur les stations GNSS sommitales et à la base du cône, semble se confirmer même si les données sont fluctuantes sur les derniers jours", note les volcanologues. Cette inflation reste faible pour l’instant et indiquerait une faible remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel.

Sur les dernières 24 heures, le trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) reste relativement stable et de faible amplitude.

Sur le long terme, l'Observatoire observe une lente augmentation progressive depuis le 21 février avec des petites variations.

Étant donné la faible activité sismique actuelle, la probabilité d’ouverture de nouvelles fissures éruptives reste faible à court terme.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à toute la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

