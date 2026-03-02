Cartel dans le fret aérien : Air France-KLM paiera 368 millions d'euros d’amende, déjà provisionnés

Air France-KLM va payer une amende de 368 millions d’euros, un montant déjà presque totalement provisionné, dans une affaire d’entente sur les prix dans le fret aérien, a annoncé lundi le groupe franco-néerlandais.

La Cour de justice de l’Union européenne avait confirmé jeudi les infractions à la libre concurrence reprochées à une douzaine de compagnies, dont Lufthansa et Air France-KLM, des faits remontant à une vingtaine d’années.

Air France-KLM "prend acte" de l’arrêt de la Cour, "confirmant la décision de la Commission européenne du 17 mars 2017 à l’encontre de 13 opérateurs de fret, dont les sociétés du Groupe Air France, KLM et Martinair pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien", a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

"Ces amendes --dont le montant cumulé s’élève à 368 millions d’euros intérêts compris-- avaient été provisionnées à hauteur de 366 millions d’euros. Le montant total sera payé en mars 2026", a ajouté le groupe.

L’amende n’affectera donc pas les résultats financiers du groupe, qui vient de publier un bénéfice net record pour l’exercice 2025 à 1,75 milliard d’euros.

"Les pratiques dont il est question remontent à plus de 20 ans et ont fait l’objet d’une procédure administrative devant les juridictions européennes, aboutissant à une décision désormais définitive", a-t-il remarqué.

De même source "Air France-KLM confirme son engagement à se conformer strictement aux règles de concurrence en veillant en permanence à l’efficacité du dispositif de prévention qu’elle met en oeuvre dans le cadre de sa politique générale de conformité".

AFP