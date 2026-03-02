Cour d'assises : condamné à 20 ans de réclusion pour le féminicide d'Erminah, Roland Gonthier fait appel

Condamné vendredi 27 février 2026 à 20 années de réclusion criminelle par la Cour d'assises de La Réunion, a décidé de faire appel. Après trois jours d'audience et plus de trois heures de délibéré, cet agriculteur du Tampon, âgé de soixante ans, a été reconnu coupable de meurtre sur Erminah. La jeune mère de famille de 28 avait été découverte morte, le 12 févier 2021 au petit matin, à moitié immergée dans l'Étang-du Gol à Saint-Louis (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ayant toujours clamé son innocence depuis le début de l'affaire et le procès, il a donc fait appel.

Comparaissant libre, mais immédiatement incarcéré après sa condamnation, Roland Gonthier devrait prochainement faire une demande de remise en liberté. Cela sera examiné dans les semaines qui viennent.

Le sexagénaire originaire du Tampon, doit aussi comparaître prochainement devant la Cour criminelle pour y répondre de faits de viols commis sur l'une de ses ex-compagnes. Pour ces faits, il risque jusqu'à 20 ans de réclusion.

Ce vendredi 27 février 2026, après trois jours d'audience et plus de trois heures de délibéré, les jurés n'ont pas retenu la circonstance aggravante de concubin. Ils ont condamné le sexagénaire à 20 années de réclusion.

"Dans, ce dossier, il y a un fil rouge. Et ce fil rouge, ce sont ses mensonges", avait souligné Maître Brigitte Hoarau, l'un des deux avocats des parties civiles, la famille de la victime.

La victime "était fragile et vulnérable. Elle a été étranglée et abandonnée. Je porte sa voix" plaide ensuite Maître Élise Generet, la seconde conseil des parties civiles.

"La culpabilité (de l'accusé - ndlr) est clairement établie par le dossier et par ces trois jours d'audience. Tout converge vers lui et ses mensonges sont les meilleures preuves de sa culpabilité" termine la robe noire.

- Roland Gonthier décrit comme "froid et manipulateur" -

"Leur rencontre a commencé d'une façon assez légère. Lui tombe très rapidement amoureux, mais ce n'est pas son cas à elle. A partir de 2017, il prend soin d'elle et s'impose progressivement au sein même de sa famille en étant très serviable. Après, elle rencontre un autre homme dont elle tombe amoureuse. C'est avec lui qu'elle veut faire sa vie, pas avec Roland Gonthier", énonce la magistrate.

Lorsque l'accusé "se rend compte qu'il est le père biologique de la fille de la victime, elle devient son obsession. Il se comporte comme un père. Mais Erminah ne veut pas quitter son concubin et abandonner sa fille à Roland. Et, c'est cela le mobile du crime", affirme la magistrate.

"Il est décrit comme froid, manipulateur, égocentrique, rigide et menteur", enchaîne-t-elle en relevant sa personnalité.

Maître Jean Jacques Morel et Nicolas Dyall, les deux avocats de la défense, ont repris eux aussi le dossier point par point mais avec une tout autre lecture que celle des parties civiles et de l'avocate générale. Durant de longues minutes, les deux conseils de Roland Gonthier tentent de démontrer l'innocence de leur client.

- La jeune femme a été étranglée -

Le 12 février 2021 au petit matin, des personnes qui se promènent dans le secteur de l'Étang du Gol à Saint-Louis découvrent le corps sans vie d'une jeune femme.

Elle est à moitié dévêtue, seulement habillée d'une courte tunique. Mais surtout, elle ne porte pas de sous-vêtements. Les gendarmes sont immédiatement prévenus.

Sur place, à quelques dizaines de mètres du corps, ils découvrent un sac à main qui appartient à la victime. À l'intérieur, ils retrouvent des papiers au nom de Tafita Bodihaly dite Erminah, mais aussi son sous-vêtement.

L'autopsie révèle que la jeune femme est décédée par strangulation et elle était déjà morte lorsqu'elle a été déposée dans l'eau. Le légiste constate aussi que la jeune femme a eu une relation sexuelle peu de temps avant sa mort. De plus, de l'ADN masculin est retrouvé.

Rapidement, les enquêteurs se tournent vers la vie privée de la jeune femme. Ils découvrent qu'elle a toujours eu des relations très tendues avec des compagnons officiels et qu'elle avait des relations tarifés grâce à l'intervention d'un rabatteur.

Les gendarmes de la section de recherche de Saint-Pierre l'interpellent ainsi que certains de ses compagnons. Ils seront rapidement mis hors de cause. Un autre homme est rapidement identifié. Roland Gonthier s'est même présenté de lui-même aux enquêteurs. Il explique qu'il a une relation en pointillé avec la victime et qu'il est très certainement le père du dernier enfant de la jeune femme.

En juillet 2021, il est placé en garde à vue et mis en examen pour homicide volontaire par personne ayant été conjoint. Durant toute l'instruction et même encore aujourd'hui, le mis en cause nie les faits.

