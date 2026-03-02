Saint-Denis : fermeture du téléphérique ce mercredi après-midi

Ce mercredi 4 mars 2026, à partir de 12h00, la ligne téléphérique sera interrompue pour permettre aux différents services de secours de l’île (GRIMP, Raid, PGHM) de réaliser des exercices de secours et d’évacuation grandeur nature. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Durant l’arrêt exceptionnel de ce mercredi 3 mars après-midi, nous invitons les usagers de la ligne téléphérique à emprunter le réseau de bus Citalis pour se déplacer sur le secteur.

Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.

Les équipes techniques de la ligne téléphérique Papang donnent rendez-vous aux usagers dès le jeudi 5 mars, à 06h00 pour une reprise normale de l’exploitation.

- 6.000 voyageurs par jour sur le téléphérique Papang -

En transportant en moyenne 6.000 personnes par jour, le téléphérique Papang doit répondre à un niveau d’exigence de sécurité certain. La sureté de voyage et la sécurité des usagers étant la priorité pour la CINOR.

C’est pourquoi, les équipes de voltigeurs de La Réunion, destinées à intervenir sur la ligne en cas d’incident, doivent en permanence s’entraîner et former les nouveaux coéquipiers.