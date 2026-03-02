Rodéo sur l’ancienne route du Littoral : trois personnes interpellées, 12 motos saisies

Ce dimanche 1er mars 2026, aux alentours de 18 heures, un dispositif de police a été déployé entre la caserne Lambert et l’ancienne route du Littoral à Saint-Denis pour mettre fin à un rodéo urbain. Lors de l’intervention, un pilote a refusé d’obtempérer et a tenté de se soustraire au contrôle en fonçant sur un policier. Il a été interpellé. Deux autres conducteurs ont également été arrêtés. Au total, 12 motos ont été saisies (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Un autre pilote a été interpellé pour défaut de permis de conduire et d’assurance.

Le troisième a été arrêté pour défaut de permis de conduire.

