La maison du film "Maman, j'ai raté l'avion" en vente pour 4,8 millions d'euros

La maison mythique du film "Maman, j'ai raté l'avion" est mise en vente pour un montant de 4.8 millions d'euros. Située à Chicago, elle fait 848m² et a gardé quelques éléments cultes du décor.

C’est l’un des bâtiments les plus connus du cinéma. La maison du film Maman, j’ai raté l’avion, située en banlieue de Chicago, va être vendue, a annoncé l’antenne locale de la chaîne de télévision NBC. Affichée à 5.250.000 euros, la résidence des McAllister justifie son prix avec 848 mètres carrés, six salles de bains, cinq chambres, le tout réparti sur trois étages, liste l’annonce en ligne.

Construite en 1921, la demeure a cependant troqué son look des années 1990 pour un style plus faste, après une large rénovation. Les fans du film pourront cependant retrouver l’escalier et la cheminée d’origine.

La plupart des scènes d’intérieur n’ont, de toute manière, pas été tournées dans la maison, rappelle la chaîne américaine.

