À la demande d’une cliente, Hénaff glisse une demande en mariage dans une boîte de pâté

Une demande en mariage se doit d’être unique et mémorable. Alors certains font preuve d’une grande créativité quand il s’agit de demander la main de leur cher et tendre. Dans le genre insolite, une récente demande en mariage a été mise en lumière par 20 minutes. En couple avec un Breton depuis quelques années, une femme a contacté la marque bretonne Hénaff afin qu’elle glisse sa demande directement dans une boîte de leur pâté. Original direz-vous... (Photo d'illustration)

L'entreprise elle-même relayé l’initiative décalée via son compte X (ex-Twitter) avec humour. Dès les premiers contrôles des boîtes vides, la marque a donc fait appel à ses équipes pour veiller à isoler la boîte retenue afin qu’elle suive le processus de fabrication classique.

Bon on rigole on rigole mais nous cette semaine on a fait un truc important : on a mis une demande en mariage dans une boite de Pâté Hénaff ????

Un tread ????

