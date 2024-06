Forêts, breakdance, santé, surdicécité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 5 juin 2024 : - Des Nuits pour les forêts réunionnaises menacées - Breakdance : Esprits Libres à la conquête de New-York - Consultation à 30 euros: accord signé par l'Assurance maladie et les médecins - Saint-Denis : le mobilier urbain recouvert de laine pour la Journée mondiale de la surdicécité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi entre pluie et éclaircies

Des Nuits pour les forêts réunionnaises menacées

Unique au monde, la flore de La Réunion est en grande partie menacée de disparition. La faute au dérèglement climatique, à la pression de l'homme, mais surtout aux espèces invasives empiétant des espaces naturels jusqu'alors préservés. Une nature exceptionnelle à découvrir à l'occasion de la deuxième édition des Nuits des forêts, qui se dérouleront les 7, 14 et 15 juin prochain. Forestiers, professionnels, associations, artistes, experts, scientifiques, penseurs et philosophes vont se rencontrer, pour transmettre leurs savoirs et partager leur regard sur la forêt

Breakdance : Esprits Libres à la conquête de New-York

La jeune troupe de breakdance Esprits libres va passer du rêve à la réalité en sautant la mer en juillet 2025, direction les États-Unis pour une quinzaine de jours de stage intensif auprès du Réunionnais Alan J.Robert. L’association qui promeut et développe l’art de la danse auprès des jeunes a donc besoin d’un énorme coup de pouce pour financer ce déplacement

Consultation à 30 euros: accord signé par l'Assurance maladie et les médecins

L'Assurance maladie et cinq syndicats de médecins libéraux ont signé mardi à Paris la convention fixant les tarifs médicaux, qui fera passer notamment à 30 euros la consultation généraliste à partir de décembre prochain.

Saint-Denis : le mobilier urbain recouvert de laine pour la Journée mondiale de la surdicécité

Ce jeudi 27 juin 2024, l'Équipe relais handicaps rares (ERHR) Réunion-Mayotte organise la première Journée mondial de la surdicécité sur l'esplanade de la mairie de Saint-Denis. Lors de cet événement dédié aux personnes atteintes d'une déficience visuelle et auditive, le mobilier urbain sera recouvert par des confections de laine en tricot de toutes les couleurs (yarn bombing) pour sensibiliser le public à ce handicap rare

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi entre pluie et éclaircies

Pour ce mercredi 5 juin 2024, Matante Rosina prévoit de la pluie dans l'est et le nord et des éclaircies dans le sud et l'ouest. Elle dit aussi que la mer sera agitée. Et comment se passent les choses chez vous ?