Sakifo, Cop 29, rétro, Débarquement et météo

Sakifo : carton plein pour le premier soir du festival

Les 20 ans du Sakifo ont débuté ce vendredi 7 juin 2024, avec pas moins de 19 artistes programmés sur les différentes scènes du site de la Ravine Blanche. Une programmation toujours aussi éclectique, avec des artistes réunionnais, français et internationaux. A l'affiche de ce vendredi : le rappeur belge Hamza, le rappeur sud-africain Stogie T, les artistes péi Aleksand Saya, T Matt, KafMaron ou encore Dan Wayo...La foule était au rendez-vous à Saint-Pierre pour célébrer l'anniversaire du désormais mythique festival.

Cop 29 : Leela, étudiante réunionnaise, au coeur des négociations pour le climat

Du 2 au 7 juin 2024, dix étudiants de l'Université catholique Espol de Lille en formation Sciences politiques sont partis à Bonn en Allemagne pour participer aux intersessions de la Cop 29. Parmi ces élèves au rôle d'observateurs, Leela Nédelec, étudiante réunionnaise en licence relations internationales. Elle revient sur son expérience et ce qui, selon elle, pourrait faire bouger les lignes dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les "funnies", ces drôles de chars à l'assaut des plages du Débarquement

Lors du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, les Alliés ont pu s'appuyer sur les "funnies", des chars revus et corrigés aux silhouettes parfois étranges qui ont joué un rôle non négligeable.

