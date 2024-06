Arrêts maladie, syndrome Ravine, forêts, tourisme et Sakifo

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 juin mai au vendredi 7 juin 2024 : • Lundi 3 juin - Sécurité sociale : 114 millions d'euros, c'est le coût des arrêts maladies à La Réunion • Mardi 4 juin - Syndrome Ravine, cette maladie orpheline qui frappe uniquement les bébés réunionnais • Mercredi 5 juin - Des Nuits pour les forêts réunionnaises menacées • Jeudi 6 juin - Entre mers et forêts... le Territoire de l'Ouest face au défi d’un tourisme maîtrisé et durable • Vendredi 7 juin - Sakifo : 20 ans de concerts, d'émotions et de liesse sous l'oeil d'Imaz Press (Photo : www.imazpress.com)

Sécurité sociale : 114 millions d'euros, c'est le coût des arrêts maladies à La Réunion

En 2022, près de 9 millions d'arrêts maladie ont été enregistrés en France, soit 30% de plus que 10 ans plus tôt. À La Réunion, en 2023, les indemnités journalières ont coûté plus de 114 millions d'euros à la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale). Des arrêts toujours en hausse et coûtent très cher à l'Assurance Maladie qui traque les abus, les salariés qui fraudent mais aussi certains médecins gros prescripteurs. Pour stopper ce trou grandissant dans les comptes de la Sécu, enrayer ce déficit, la Cour des comptes propose plusieurs mesures pour restreindre les indemnisations des arrêts maladie.

Syndrome Ravine, cette maladie orpheline qui frappe uniquement les bébés réunionnais

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2024, la street food et la gastronomie péi seront mis à l'honneur à l'occasion de la première édition du Food Festival sur le square du Barachois, à Saint-Denis. Organisé par le média Zest, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, le festival accueillera plus de 100 chefs et pâtissiers pour célébrer le patrimoine culinaire réunionnais. Ces artisans du goût proposeront au public des menus gastronomiques et douceurs sucrés à travers une cuisine éphémère, accompagnés par plusieurs animations artisanales, culinaires, et musicales, ainsi que d'un marché 100% produits réunionnais

Mercredi 5 juin - Des Nuits pour les forêts réunionnaises menacées

Unique au monde, la flore de La Réunion est en grande partie menacée de disparition. La faute au dérèglement climatique, à la pression de l'homme, mais surtout aux espèces invasives empiétant des espaces naturels jusqu'alors préservés. Une nature exceptionnelle à découvrir à l'occasion de la deuxième édition des Nuits des forêts, qui se dérouleront les 7, 14 et 15 juin prochain. Forestiers, professionnels, associations, artistes, experts, scientifiques, penseurs et philosophes vont se rencontrer, pour transmettre leurs savoirs et partager leur regard sur la forêt.

• Jeudi 6 juin - Entre mers et forêts... le Territoire de l'Ouest face au défi d’un tourisme maîtrisé et durable

Au cours de l'année 2023, La Réunion a accueilli 556.089 touristes extérieurs, soit une hausse de 12,2%. Parmi ces touristes, nombreux – si ce n'est pas tous - sont passés au moins une fois par l'ouest de l'île. Entre plages et montagne, le Territoire de l'ouest attire toujours de nombreux locaux comme touristes de l'extérieur. De Boucan Canot au Maïdo, des Roches Noires à Trou d'Eau, de Saint-Leu à l'Hermitage, de Mafate à Dos d'Âne… la "French Riviera" sait séduire. Acteurs du monde marin, du tourisme et collectivités mettent tout en œuvre pour attirer les foules. Mais attention toutefois à ne pas tomber dans le tourisme de masse. L'ouest mise plutôt sur un tourisme "maîtrisé et durable".

• Vendredi 7 juin - Sakifo : 20 ans de concerts, d'émotions et de liesse sous l'oeil d'Imaz Press

C'était il y a 20 ans. En 2004. Un festival prénommé Sakifo faisait résonner ses premières notes de musique en plein cœur de la ville de Saint-Leu. Imaz Press, alors tout juste âgé de 4 ans, misait sur cet événement auquel beaucoup ne croyaient pas. Installé sur un coin de table dans un minuscule container qui ne s'appelait pas encore "salle de presse", avec un réseau internet alimenté par lo bann zoizo martin, notre média assurait la couverture de l'événement en direct pour la première fois. Il a été le premier à le faire. Il a continué à le faire tout au long des deux décennies suivantes. De Saint-Leu où le Sakifo a été porté sur fonts baptismaux, à la Ravine Blanche à Saint-Pierre où il a grandi et mûri. En photos, en vidéos, en textes, Imaz Press a été de tous les concerts, de toutes les aventures musicales. Ce vendredi 7 juin, date de lancement de la 20ème édition du festival de toute les musiques, nous vous proposons de revivre en images quelques-uns des moments du festival. Bonne balade dans le temps… et le tempo.