Syndrome Ravine : cette maladie rare frappe uniquement les bébés réunionnais

Le syndrome Ravine est un trouble neurologique génétique qui affecte le cervelet et est endémique à La Réunion. Son nom, "R.A.V.I.N.E.", un acronyme pour "Réunionnais, anorexie, vomissements incoercibles et signes neurologiques". Chaque année, on estime qu'un bébé naît à La Réunion avec ce trouble laissant parfois les parents démunis, comme en témoignent les familles qui ont accepté de partager leur expérience. Une maladie dont on doit sa découverte au pédiatre François Cartault (Photo : sly/www.imazpress.com)

Nathan est l'un des rares patients touchés par ce syndrome. À 14 ans, il ne pèse que 30 kilos pour 1m30, indique sa mère Carine.

La maman de Nathan confie que son fils n’a marché que quelques mois dans sa vie. "Aujourd’hui il se déplace en fauteuil roulant".

En IME (Institut médico-éducatif) la journée, le garçon aime voir du monde et sortir", témoigne sa maman. "Il aime aussi manger, il réclame de la nourriture toute la journée à petites doses" sourit-elle.

Ce syndrome se manifeste généralement quelques mois après la naissance du nourrisson. François Cartault, médecin pédiatre et généticien à l'origine de la découverte de la maladie en 2001 à La Réunion désormais à la retraite explique les premiers signes. "Le bébé commence à rejeter la nourriture et les liquides ingérés. Même la simple vue d'un biberon peut déclencher des vomissements incoercibles, c'est-à-dire répétés".

Les conséquences sont importantes : "cela altère sa courbe de croissance, sa taille et son poids, cela rend anorexique".

- Le diagnostic, un véritable parcours du combattant -

Le diagnostic peut être particulièrement compliqué. Carine, la mère de Nathan, en témoigne : "dès que les premiers signes sont apparus vers ses huit mois, nous sommes allés voir notre pédiatre, qui nous a renvoyés vers l’hôpital. Nous étions dans l’incompréhension de ce qu’il se passait".

La suite a été un véritable parcours du combattant : "ça a été très difficile, le corps médical rejetait la faute sur moi et mon mari. On m’a dit que je ne le nourrissais pas assez, c’était terrible à entendre. Je ne savais plus vers qui me tourner"

"J’ai énormément culpabilisé à force d’entendre par le corps médical que Nathan n’avait rien et que c’était ma faute", s'attriste-t-elle.

"Nathan a passé une batterie de tests : mucoviscidose, anorexie, un examen radioscopique du transit oeso-gastro-duodénal, etc. Ils ne lui ont rien trouvé. Ils nous ont renvoyés chez nous". Finalement "c’est seulement à 16 mois que le nourrisson a passé un IRM et des prises de sang, ce qui a permis de détecter le syndrome Ravine", déplore la maman.

François Cartault, se rappelle "au début, on pensait que les enfants présentant des symptômes d'anorexie infantile étaient affectés par un trouble dans la relation mère-enfant. C'est-à-dire, lorsque la mère était trop fusionnelle avec son nourrisson, celui-ci réagissait en rejetant sa mère et en refusant de prendre le lait ou de s'alimenter. Par conséquent c'étaient les psychiatres qui les prenaient en charge".

Si la famille de Nathan a fait des demandes de financement pour obtenir une "rampe d’accès dans les escaliers de la maison" et qu’en réponse, ils n’ont eu que des refus, ce n’est pas les seuls à rencontrer des difficultés.

- Une cagnotte pour aider Maël, atteint du syndrome Ravine -

Maël, 23 ans, est lui aussi atteint du syndrome de Ravine. "C’est à 16 mois, que ça s’est déclenché, il vomissait, on le voyait s’amincir", explique sa maman Nathalie. S’il a une scolarité plus ou moins normale, depuis 2020, le jeune homme a des difficultés pour marcher.

Depuis quelques mois, son état s’étant encore dégradé, ses parents ont dû investir dans un fauteuil roulant électrique et délaisser celui manuel. Seulement, ce nouveau siège n’est pas adapté à la voiture familiale. Conséquence, Maël ne peut plus sortir de chez lui ou alors en étant accompagné.

Une solution serait pour la famille de se procurer un nouveau véhicule. "Le prix est exorbitant : un constructeur nous a proposé un véhicule aménagé à 100.000 euros. Nous n’avons pas les moyens", soupira sa maman.

"Une autre solution serait les véhicules d’occasion, seulement ils sont introuvables sur l’île et en métropole. La dernière option envisagée est d’acquérir un véhicule adapté et de l’aménager", raconte la mère de famille.

Pour les aider à financer ce véhicule, une solidarité s'est mise en place au travers d'une cagnotte. Comme à leur habitude, les Réuionnais ont été généreux. Maël va pouvoir obtenir un véhicule adapté.

- Une meilleure prise en charge au fil des années -

Aujourd’hui, la maladie est mieux prise en charge, en grande partie grâce à François Cartault et son équipe - à l’initiative de l’ouverture de l'unité de recherche au CHU Nord à Saint-Denis dans les années 1990 - qui ont mené des recherches médicales sur le syndrome Ravine, ainsi que sur la maladie des enfants de la lune et le syndrome de Larsen.

Cette meilleure connaissance du syndrome permet un meilleur diagnostic : "quand on nous emmène aujourd’hui un nourrisson en situation d’anorexie, on pense forcément au syndrome Ravine. On va passer une analyse génétique et l’annonce aux parents se fera progressivement", détaille Valérie Trommsdorff, neuropédiatre au Centre hospitalier universitaire Sud Réunion à Saint-Pierre.

Ce diagnostic sera accompagné de premiers soins : "on place immédiatement une sonde naso-gastrique au bébé, pour qu’il continue sa croissance. Parfois, on peut aussi réaliser une opération pour injecter de la nourriture dans l’estomac du tout petit".

"Il est également possible de réaliser un test génétique pour les deux futurs parents, s’il y a des antécédents familiaux", précise-t-elle

- Une naissance par an à La Réunion -

Le syndrome Ravine se transmet génétiquement : "si les deux parents sont porteurs de l'anomalie, il y a un risque sur quatre que leur enfant soit touché. S'il s'agit d'un seul parent, un enfant sur deux sera porteur sain", explique le Docteur François Cartault.

Cette maladie concerne environ "une naissance par an" sur 13.210 bébés nés sur l’île en 2022, selon l'Insee, souligne le médecin. De son côté, Valérie Trommsdorff, neuropédiatre annonce que l’hôpital suit "environ 45 patients atteints de ce symptôme".

À l'âge de deux ans, un enfant sur deux en meurt. L'âge de deux ans est crucial, "car c'est à cet âge qu'environ un enfant sur deux atteints de ce syndrome en meurt. Les causes de décès peuvent être un arrêt respiratoire, des complications neurologiques, la malnutrition...", détaille François Cartault.

Avec l’âge, le syndrome aggrave les symptômes, "des signes neurologiques apparaissent chez l'enfant, tels que des troubles de l'équilibre, des paralysies, des pertes cérébrales, des crises d'épilepsie et des troubles moteurs", explique le médecin. La maladie évolue différemment selon les enfants.

"Il n’y a pas de traitement curatif, mais seulement symptomatique ", souligne-t-il. "Mais il existe une prise en charge assez conséquente kinésithérapie, ergothérapie, suivi psychologique, etc".

Concernant l'origine de la maladie, le site Santé.fr, appartenant au ministère de la Santé et de la Prévention écrit "d’après les enquêtes généalogiques, tous les Réunionnais atteints du syndrome Ravine auraient un ancêtre commun, né en 1728. Cette pathologie est en effet liée à l’histoire du peuplement de La Réunion, la diffusion et la multiplication du gène muté ayant été favorisée par la consanguinité, anciennement très présente dans les villages isolés, en particulier dans le sud de l’île".

