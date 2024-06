Européennes, réactions, Bois Blanc, Sakifo, baleine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 19 juin 2024 : - Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale... - Dissolution de l'Assemblée, victoire du RN... les réactions à La Réunion - Un possible retour de la carrière de Bois Blanc dans le nouveau schéma régional des carrières - Clap de fin pour le Sakifo : le public en folie pour les 20 ans du festival - Saint-Pierre : une baleine à bosse enchevêtrée dans un engin de pêche au large de Terre-Sainte - La pa Météo France i di, sé zot i di - Avis de forte houle sur l'ouest et le sud ce lundi

Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale...

Emmanuel Macron a tranché et a dissout l'Assemblée nationale ce dimanche soir 9 juin 2024. Un coup de tonnerre dans le ciel politique français que personne n'attendait. Il fait suite à l'écrasante victoire du Rassemblement national aux élections européennes et donc à l'humiliation personnelle d'Emmanuel Macron. Son parti rassemble deux fois moins de voix que celui de Jordan Bardella et il est sévèrement talonné par le PS de Raphaël Glucksmann. Ces résultats ont été acquis alors qwue 47% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche (Photo rb/www.imazpress.com)

Dissolution de l'Assemblée, victoire du RN... les réactions à La Réunion

Ce dimanche 9 juin 2024, ont eu lieu les élections européennes. À La Réunion, le RN de Jordan Bardella est en tête dans 21 communes sur 24 avec 31,5% des voix. LFI est en tête au Port et à Saint-Joseph. Renaissance est en tête à Sainte-Rose. Le parti du chef de l'État totalise 15,2 % de suffrages devant devant les socialistes (environ 14% environ). Le président de la république Emmanuel Macron a également annoncé - non sans surprise - la dissolution de l'Assemblée nationale. Voici les réactions à La Réunion après le scrutin pour les européennes (Photo : www.imazpress.com)

Un possible retour de la carrière de Bois Blanc dans le nouveau schéma régional des carrières

Alors qu’un comité de pilotage est prévu ce lundi 10 juin 2024 dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des carrières, la Région s’interroge sur le retour de la controversée carrière de Bois-Blanc à Saint-Leu dans ledit schéma. La conseillère régionale Karine Nabénésa s’insurge contre cette décision prise par l’Etat, malgré l’opposition de la Région.

Clap de fin pour le Sakifo : le public en folie pour les 20 ans du festival

Clap de fin pour la 20ème édition du Sakifo à la Ravine Blanche (Saint-Pierre). Une édition toute particulière puisque cette année le festival de musique fêtait ses 20 ans. Autant dire que le public a largement été au rendez-vous pour souffler les bougies. Plusieurs milliers de personnes sont venues chanter et danser. Un festival qui s'est clôturé ce dimanche 9 juin 2024 avec Grands Corps Malade, IAM, Biga Ranx, Fabrice Legros, Simangavol, Baster, Emma Nona, Tias ou encore DJ Sebb pour ne citer qu'eux. Mais du vendredi au dimanche soir, ce sont une multitude d'artistes qui se sont succédés sur scène.

Saint-Pierre : une baleine à bosse enchevêtrée dans un engin de pêche au large de Terre-Sainte

Ce dimanche 9 juin 2024, une baleine à bosse s'est retrouvée enchevêtrée dans ce qui est probablement un engin de pêche au large de Terre-Sainte (Saint-Pierre), informe l'association Globice. C'est à 13h30 que l'incident a été signalée au Réseau Échouages. "L'individu, caractérisée par un peau assez marquée, trainait une bouée au bout d'un cordage d'environ 25 mètres", précise l'association. Malheureusement, lors de l'arrivée des équipes sur place, la baleine n'a pu être repérée. Globice appelle tous les observateurs à signaler toute nouvelle observation potentielle de cet individu.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Avis de forte houle sur l'ouest et le sud ce lundi

Après avoir dansé au Sakifo, Matante Rosina s'octroie une journée au calme sous le soleil qui se montre globalement clément. Et hors de question de sortir, le vent est trop fort et la mer se déchaine dans l'ouest et le sud ce lundi.